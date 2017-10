Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Pour cette huitième saison de Danse avec les Stars, les futurs danseurs en herbe ainsi que leurs partenaires ont dû se creuser la tête et trouver un nom d’équipe qui leur convient. D'ailleurs, certains n'ont pas hésité à solliciter les internautes via les réseaux sociaux et obtenir un peu d'aide !

Dans la catégorie des surnoms originaux, nous retrouvons Joy Esther et Anthony Colette avec la Sleeping Team. Tout simplement car les deux acolytes sont épuisés et adorent dormir entre, et pendant les répétitions ! Vincent Cerutti et Katrina Patchett se font appeler Crabe, en hommage à leur petite mascotte Chris Crab, une figurine en forme de crabe. Les requins seront de sortie avec l’équipe Shark, réunissant le nageur Camille Lacourt et sa danseuse Hajiba Fahmy. Les deux plus jeunes de la saison, Lenni-Kim et sa partenaire Marie Denigot représentent la Teenage Dream. Candice Pascal et Augustin Galiana ont eu l’idée de mélanger leurs prénoms ce qui a donné : Candistin. Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac ont opté pour DAB.

Un couple en particulier a préféré la simplicité en se faisant appeler l’équipe Arielle. Vous l’aurez deviné, il s’agit d’Arielle Dombasle et Maxime Dereymez. Certains tandems sont encore hésitants et n’ont pas officialisé leur nom de team comme Elodie Gossuin, Sinclair et Tatiana Silva. Seulement, il ne leur reste plus que quelques jours puisque samedi soir aura lieu le lancement de Danse avec les stars sur TF1 avec un tout nouveau décor. J-4 !

