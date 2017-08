Par SB | Ecrit pour TF1 |

Karine Ferri a cédé à la tentation : l'accessoire indispensable de cet été, c'était la bouée flamand-rose. Et l'animatrice en est dingue !

Les vacances touchent à sa fin mais Karine Ferri a décidé de profiter du soleil jusqu’au dernier jour. Sous le beau temps du Sud de la France, l’animatrice et ex-participante à Danse avec les Stars se prélasse et s’octroie des passages dans une piscine afin de faire redescendre la température, en cette fin de mois d’août caniculaire. La belle brune poste régulièrement des photos de ses bains, exposant ses courbes parfaites, son sourire radieux et sa collection de maillot de bain. Karine Ferri s’est même trouvé un meilleur ami : une bouée flamand-rose, accessoire kitsch mais indispensable de cet été.





Ce n’est pas un, mais trois clichés qu’elle poste en compagnie de sa bouée, alors qu’elle patauge dans une piscine, vêtue d’un maillot de bain noir rétro qui lui sied à merveille. Si Karine Ferri a trouvé le moyen de faire descendre sa température corporelle, en revanche, elle a fait grimper le mercure derrière son ordinateur, si l’on croit les messages de ses fans. En effet, les admirateurs de la compagne de Yoann Gourcuff ont largement commenté la photo de Karine Ferri : « t’es canon », « tellement magnifique en toutes circonstances », « vraiment sublime quelle beauté comment ne pas être séduit », « Une beauté rare très naturelle », peut-on ainsi lire.

Dans la septième saison de Danse avec les Stars, la jeune maman avait déjà démontré qu'elle pouvait faire monter la température et assumer sa sensualité. Rappelez-vous, par exemple, sa prestation très sexy avec Christophe Licata sur "What a Feeling" du film Flashdance. Un moment glamour à visionner ci-dessous :