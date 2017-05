Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le week-end a été synonyme de réjouissance pour Grégoire Lyonnet. Le danseur et mari de la chanteuse Alizée était présent à Montélimar pour assister à une compétition de danse latine pour les juniors. Venu avec sa chérie, présente pour soutenir son homme, le danseur professionnel a coaché une équipe de jeunes enfants prêts à tout pour gagner. "Chérie j'ai rétréci les partenaires" #minidanseuse #danceteacher #petitemaiscostaud", a écrit l'artiste il y a deux jours sur Instagram. Car Grégoire Lyonnet a beau enseigner l'art de la danse à des célébrités, il lui arrive aussi de transmettre son savoir à des bambins. Preuve en est avec ce cliché posté samedi sur les réseaux sociaux.

Il faut croire que le coaching de ses poulains a porté ses fruits. Lors de la compétition, ce sont ses talents qui ont remporté la mise. "Très fier de mes petits juvéniles champions de France : Manon&Thomas et Oxanne&Khalil, et de tous les autres aussi !!!! Très belle journée de danse à Montélimar ! A l'année prochaine", a-t-il écrit sur ledit réseau social. Le post était accompagné d'une photo de ses danseurs, avec leur médaille et un gros bouquet de fleurs à la main. Décidément, les enseignements de Grégoire Lyonnet ont du bon... Après avoir mené Camille Lou jusqu'en finale de la dernière édition de Danse avec les stars, le danseur a fait remporter sa troupe de danseurs ! Chapeau l'artiste.





