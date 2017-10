Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Les stars se sont lancées corps et âmes dans la folle aventure DALS, et vont tout donner pour assurer sur scène aux côtés de leurs danseurs attitrés. Pour autant, elles ne sont pas dupes. Le programme est exigeant et il va leur falloir beaucoup de courage pour convaincre les coachs jour après jour, sans jamais flancher. Des doutes, des peurs, Sinclair, Agustin Galiana et les autres en ont à la pelle... Pour MyTF1, ils ont accepté de révéler les pires d'entre elles.

Leur plus grosse appréhension: le jury

Ce qui fait le plus peur à nos chères stars, c'est indéniablement le jury. Et oui, ces quatre personnes vont les juger, leur donner leur avis et souvent les critiquer...et ce, devant la France entière ! Comme l'explique Tatiana Silva, on ne peut rien leur cacher : " Je pense que je crains je jury de manière générale car ils sont très axés sur la technique et rien ne va leur échapper, c’est-à-dire qu’on ne peut pas leur vendre de l’illusion. Une robe qui bouge, qui est pailletée, des lumières et la mise en scène ne suffiront pas à les avoir et à créer l’illusion ". Et même si, " en tant qu'artistes, on a l"habitude d'avoir une grosse loupe qui nous dissèque " comme le dit si bien Arielle Dombasle, il est parfois compliqué de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Hapsatou Sy, elle aussi, appréhende beaucoup de participer à l'aventure, mais pour une toute autre raison : en couple avec Vincent Cerutti, la jolie brune va devoir accepter de partager son mari et le fait d'être en compétition avec lui : "On va être dans quelque chose qui est assez épuisant. Il va danser avec une danseuse, je vais danser avec un danseur… "

Pour Joy Esther, le problème, c'est le trac ! L'actrice s'est confiée à MyTF1 : "Je pense que je vais flipper, ça c’est sûr. Le jour de la première je vais avoir très peur. En plus, moi je suis de nature très traqueuse donc c’est sûr que de savoir qu’il y a des millions de téléspectateurs plus des professionnels qui sont là pour te juger, forcément ça met un peu de pression… "

