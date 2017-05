Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Un an après Take me far away, Elisa Tovati revient avec un tout nouveau single. S.O.S, raconte le désespoir d’une femme plongée dans la solitude. La chanteuse, qui avait habitué son public à des chansons plus enjouées semble vouloir se livrer davantage, et exploiter des univers plus sombres dans son cinquième album, dont la sortie est prévue pour la rentrée prochaine. C’est ce qu’elle expliquait au journal Télé-Loisirs, auquel elle a accordé une interview exclusive : « Je suis un peu flippée. L'accueil du public est toujours important. Mon père me disait toujours que nous avons une seule chance de faire une bonne première impression. C'est une image un peu différente que je veux montrer au public, qui m'a m'a connu plus légère, plus solaire, plus joyeuse et bucolique. On rentre dans quelque choses de plus profond, de plus personnel, de plus viscéral et de plus triste. J'ai hâte de découvrir leur réaction ».



Et qui dit nouveau single, dit aussi nouveau clip, qui s’avère très émouvant. Les fans d’Elisa Tovati auront le plaisir de la voir en scène dans une vidéo très poétique et artistique, mêlant scènes théâtrales et passages chorégraphiés, où une danseuse la malmène pour symboliser la détresse ressentie par cette femme dont il est question dans la chanson. Bref, un univers qui illustre parfaitement le parcours de la jeune femme, dont la carrière oscille entre chant et comédie et qui s’est essayée à la danse aux côtés de Christian Millette dans la cinquième saison de Danse avec les stars.

Découvrez le clip qui a été tourné pour S.O.S :