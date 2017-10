Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, ce sera la folie sur le plateau de Danse avec les stars. Grâce au thème "Crazy Night" ou "Soirée Folle", attendez-vous à découvrir vos stars comme vous ne les avez jamais vues ! Les primes défilent, mais aucun ne se ressemble. La semaine dernière, ils ont dû montrer leurs émotions enfouies en vous dévoilant une histoire personnelle. Pour le troisième prime un tout autre challenge les attend : révéler leur folie intérieure sur le parquet de Danse avec les stars. Les célébrités ont pour mission d’impressionner les juges en ajoutant à leur chorégraphie quelque chose de totalement décalé. Les neuf duos restant jouent gros puisque le vainqueur obtiendra 20 points bonus. Des points supplémentaires qui risquent de chambouler tout le classement !



Alors que certains couples ont gardé le secret, d’autres ont révélé quelques indices concernant leur défi. Arielle Dombasle doit allier deux danses différentes et très difficiles : le french-cancan et le tango. Maxime Dereymez a tout prévu et a présenté les danseuses du Moulin Rouge à sa partenaire afin que celle-ci se fasse une petite idée de ce qui l’attend. Tatiana Silva doit se montrer sensuelle dans les bras de son danseur, Christophe Licata, sur un tango argentin… et dans un espace confiné ! Changement d’univers avec Hapsatou Sy et son partenaire Jordan Mouillerac qui doivent instaurer sur le plateau une ambiance BollywoodOn ne vous en dit pas plus !



Pour ne rien manquer de cette soirée incroyable présentée par Sandrine Quétier et Laurence Boccolini, rendez-vous samedi 28 octobre dès 21 heures sur TF1 !



