Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Caroline Receveur a brillé dans la saison 7 de Danse avec les stars. Semaine après semaine, la blogueuse et influenceuse a prouvé qu'elle savait manier aussi bien l'art des posts Instagram que celui de la danse. Vaincue, elle n'a rien perdu de son sens du rythme. Et elle l'a une fois de plus prouvé il y a quelques jours sur le plateau de Vendredi tout est permis. C'est à l'occasion du désormais cultissime Let's dance que la digital influencer s'est illustrée. L'objectif de ce jeu est de danser sur plusieurs musiques à la suite. Ainsi, les téléspectateurs ont pu voir la jolie blonde se déhancher sur Cheap Thrills de Sia, Tempted to Touch de Rupee, Avenir de Louane, Carnavalera de Havana Delirio, Hot Stuff ou encore This is what you came for de la chanteuse Rihanna.

Pour l'accompagner sur ces danses, elle a pu trouver un cavalier en la personne d'Artus. L'humoriste n'a pas pu résister à l'envie de se déhancher avec la jeune femme... et il n'est pas le seul. Dans la foulée, l'humoriste Tony Saint-Laurent s'est levé pour accompagner la blogueuse qui s'en sortait pourtant très bien. Une fois encore, Caroline Receveur a reçu une standing-ovation d'une part des téléspectateurs mais aussi d'Arthur, qui a salué la performance de la blogueuse mode. "C'était super bravo", a-t-il déclaré. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à saluer la prestation de la star. "Elle était trop belle Caro, quel déhanché, "super Caro et 10/10 sur la tenue, c'était parfait", "on reprendrait bien une autre part de Caroline Receveur tiens !", ont-ils écrit.