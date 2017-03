Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Denitsa Ikonomova poste régulièrement des clichés de son quotidien, entre ses répétitions de danse, ses sorties et ses vacances. Et ça tombe bien puisque la danseuse a profité du soleil de la Croatie.

Actuellement en vacances, Denitsa Ikonomova s’est octroyée quelques jours de repos sous le soleil. Après sa victoire aux côtés de Laurent Maistret dans la septième saison de Danse avec les stars, la belle a décidé de quitter la capitale. L’occasion pour elle de visiter les lieux de tournage de sa série télévisée américaine préférée… Games of Thrones. En effet, sur son compte Instagram, la danseuse professionnelle a partagé un cliché d’elle, assise sur le célèbre trône de fer, installé spécialement dans la ville de Dubrovnik : "Who is a fan ?", a-t-elle écrit. Sur ce cliché, elle y apparaît souriante, vêtue d’un short en jean et d’un top. Une photo qui a suscité de nombreuses réactions de la part de ses abonnés, nombreux à suivre son voyage : "Queen Denitsa sur son trône, il n’y a rien de plus beau", peut-on lire. "Une très belle Khaleesi en tout cas", a ajouté une autre fan.

Mais Denitsa Ikonomova n’est pas la seule à adorer la série américaine. Grégoire Lyonnet et Alizée, couple phare de Danse avec les stars, sont aussi de grands fans du show. Et le duo n’hésite pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Le couple a même prénommé leur chien du nom de Jon Snow, l’un des héros du show incarné par Kit Harrington. Rien que ça !

