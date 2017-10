Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Le compte à rebours est lancé pour les personnalités qui ont accepté de prendre part à l'aventure . En effet, Vincent Cerutti, Joy Esther, Sinclair, Camille Lacourt, Arielle Dombasle, Agustin Galiana, Hapsatou Sy, Lenni-Kim, Tatiana Silva et Elodie Gossuin vont se produire pour la première fois le 14 octobre prochain à 21h sur TF1.

Pour espérer séduire le jury, rassemblant Fauve Hautot, Chris Marquès, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault, les personnalités travaillent d'arrache-pied depuis quelques jours. Et ce n’est pas Sinclair qui dira le contraire. L’artiste semble très motivé et s’est lancé dans les répétitions avec sa partenaire Denitsa Ikonomova. Sur Instagram, la jeune femme a d’ailleurs posté une photo avec le chanteur. En légende, elle a écrit : "Et c'est reparti pour une deuxième semaine avec mon Frankie ( #Frankenstein ), prêt à être déverrouiller et... shake shake shake that body ? #dals8 #danse #sinclair #élèveexemplaire #bosseur #gentleman".

La jolie brune ne tarit pas d’éloges sur son partenaire de danse : "Bosseur", "élève exemplaire", "gentleman"… commente-elle sur les réseau social. La publication a d’ailleurs suscité de vives réactions sur la toile : "Vivement que ça commence, bon courage", "Trop hâte de vous voir danser", "bon courage à vous deux", peut-on lire dans les commentaires.