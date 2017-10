Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

La soirée de samedi soir s’annonce remplie d’émotions ! Et pour cause, au cours de celle-ci, les stars devront laisser leur timidité de côté et se livrer à cœur ouvert. Le challenge est le suivant: raconter une histoire personnelle sur un titre qu’ils ont choisi. Sinclair, en tendre papa, a décidé de rendre hommage à sa fille, Nina âgée de 15 ans, qu’il surnomme la « femme de sa vie ».



Pour Denitsa Ikonomova, rien de mieux qu’une belle déclaration d’amour sur un foxtrot. "C’est une danse standard, qui est très élégante. Et je pense qu’elle peut bien correspondre à ton histoire" assure la danseuse. Seulement, Sinclair n’a aucune idée de ce qui l’attend. En effet, à l’évocation de cette danse, le musicien imagine alors un renard (fox en anglais) en train de sauter… De quoi faire rire sa partenaire ! Sans plus attendre, le duo se met au travail afin d’être au top le jour J.



Sinclair, qui s’est retrouvé à l’avant dernière place lors du premier prime avec un total de 21 points compte donner le meilleur de lui-même pour ce prime spécial. Très motivé, il se montre très attentif aux conseils de la danseuse professionnelle. D’autant plus que cette semaine, les couples sont en danger puisque samedi un premier couple quittera définitivement l’aventure Danse avec les stars…



