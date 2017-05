Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Denitsa Ikonomova n’hésite pas à partager ses moments en famille, ses joies et ses entraînements de danse avec ses abonnés, nombreux à suivre son quotidien depuis son arrivée dans Danse avec les stars. Celle qui enchaîne les victoires aux côtés de Loïc Nottet ou récemment Laurent Maistret a d’ailleurs de nombreux followers à son actif, puisqu’elle comptabilise plus de 600 000 abonnés. Un record pour la jeune femme, visiblement surprise et heureuse d’avoir autant de soutien : « Merci beaucoup d’être de plus en plus nombreux, a-t-elle écrit dans un message accompagné d’une drôle de photo de son chien. Votre soutien et votre amour ne touchent énormément. Vous êtes vraiment toujours là pour moi et sachez que je serai toujours là pour vous. »

Un message qui a évidemment ému ses fans : « Ne t’inquiète pas, on sera toujours là pour toi quoiqu’il arrive, tu mérites vraiment tout ce qu’il t’arrive », peut-on lire. « Tu mérites tout cet amour Denitsa, tu es une personne extraordinaire », a ajouté une autre internaute.

Ce n’est pas la première fois que Denitsa Ikonomova présente son chien, Gims. Ensemble, ils ont d’ailleurs participé à l’émission Quotidien Toutou Matou Show spéciale chiens et chats sur TMC.





