Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans l’émission Quotidien, Sinclair a eu l’agréable surprise de découvrir sa partenaire dans la prochaine saison de <em>Danse avec les stars</em>. Il s’agit de Denitsa Ikonomova. Une nouvelle qui a ravi l’artiste. Il faut dire que Sinclair a beaucoup de chance puisque Denitsa a réussi à remporter trois fois le programme de TF1. Avec Rayane, puis en compagnie de Loic Nottet et enfin l'an passé grâce à son travail accompli.

Quelques heures seulement après l’annonce, la danseuse a réagi sur son compte Twitter. Elle a posté une photo avec l’artiste : "La vie est un voyage et non une destination. Ce qui compte le plus c’est l’aventure peu importe le résultat final. Hâte pour celle-là," a-t-elle écrit en légende." Sur le réseau social en tout cas, le choix de la production suscite déjà énormément de réactions.

Le casting complet a également été dévoilé dans l'émission Quotidien. Ainsi, Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim, Camille Lacourt et Agustin Galiana fouleront le parquet de Danse avec les stars. Comme nous vous l'avions déjà indiqué, l'animatrice Elodie Gossuin, la Miss Météo de TF1, Tatiana Silva, la comédienne Joy Esther, Vincent Cerutti et sa chérie Hapsatou Sy rejoignent également le casting ! Les dix participants au show se retrouvent alors pour la toute première fois ensemble sur un plateau télé.