Entre deux saisons de Danse Avec les Stars, la vie de Denitsa Ikonomova est bien remplie et mouvementée. La danseuse enchaîne les spectacles et les événements publics. Parfois, elle mêle l’utile à l’agréable. Et souvent, il y a d’autres membres de la troupe de danseurs professionnels du show dansant de TF1.

Actuellement, la triple vainqueur du programme est en Sardaigne. Et elle est plutôt bien entourée puisqu’elle y est avec Christian Millette, Maxime Dereymez, Katrina Patchett, Yann-Alrick Morteuil, Jade Geropp et Emmanuelle Berne, soit la troupe connue sous le nom de D'pendanse. Ce petit beau monde n’est pas là en vacances, mais pour donner quelques shows privés pour une célèbre marque automobile.



Cependant, là-bas, la partenaire de Laurent Maistret lors de la dernière saison a aussi profité du beau temps ensoleillé de l’Italie pour se détendre, aller au SPA et s’amuser entre copines (qu’elle surnomme ses "Jet Set Girls", au bord de la piscine ou à la plage. Les autres danseurs mettent également leurs temps à libre au profit d’autre occupation. Ainsi, Emmanuelle Berne fait du yoga, Yann-Alrick Morteuil réalise des acrobaties sur un terrain de foot, Christian Millette profite d’un petit-déjeuner sain en terrasse avec une vue sur la mer. Pour Maxime Dereymez, ce fut une "chance nous avons eu de concilier travail et repos pendant ces quelques jours en Sardaigne".