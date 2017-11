Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Le sixième prime de la huitième saison du programme de danse de TF1 est diffusé, ce samedi 18 novembre à 21h. Après l’élimination d'Arielle Dombasle il y a deux semaines et la soirée Switch la semaine dernière, le programme réserve à nouveau de nombreuses surprises. Ainsi, Sandrine Quétier sera accompagnée d’une animatrice phare de TF1, Karine Ferri.

Pour cette nouvelle soirée, les animateurs accueilleront les 7 couples encore en compétition sur le thème de la "Family Choice". C'est-à-dire que ce sont les proches des célébrités qui ont choisi pour elles une chanson toute particulière en rapport avec un moment important de leur vie.

Et pour ce prime exceptionnel, les candidats sont plus motivés que jamais. Alors qu'ils ont enchaînés les répétitions depuis quelques jours, ils font aujourd’hui les derniers réglages. Et la tension est à son comble. En effet, il ne reste plus beaucoup de temps pour peaufiner les détails et ainsi pouvoir présenter une chorégraphie parfaite. Mais alors que les stars travaillent d’arrache-pied et ne laissent rien au hasard, la bonne humeur est toujours au rendez-vous, même durant les dernières répétitions de Danse avec les stars sur le plateau.

