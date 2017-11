Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Le quatrième prime de la huitième saison du programme de danse de TF1 est diffusé, ce jeudi 2 novembre à 21h. Un jour inhabituel pour Danse Avec Les Stars, normalement programmé le samedi soir. Après l’élimination de Hapsatou Sy la semaine dernière, le programme réserve de nombreuses surprises. Ainsi, Sandrine Quétier sera accompagnée d’un animateur phare de TF1, Jean-Luc Reichmann.

Pour cette nouvelle soirée, les animateurs accueilleront les 8 couples encore en compétition, chacun étant avec l’un des juges : Arielle Dombasle et Maxime Dereymez ainsi que Camille Lacourt et Hajiba Fahmy seront avec Chris Marques, Agustin Galiana et Candice Pascal ainsi que Sinclair et Denitsa Ikonomova avec Fauve Hautot, Tatiana Silva et Christophe Licata ainsi que Joy Esther et Anthony Colette avec Nicolas Archambault, et enfin Lenni-Kim et Marie Denigot ainsi qu’Elodie Gossuin et Christian Millette avec Jean-Marc Généreux.

Et pour ce prime exceptionnel, les candidats sont plus motivés que jamais. Alors quils ont enchaînés les répétions depuis quelques jours, ils font aujourd’hui les derniers réglages. Et la tension est à son comble. En effet, il faut arranger les derniers détails pour que la chorégraphie soit parfaite. Alors que les stars travaillent d’arrache-pied et ne laisse rien au hasard, la bonne humeur est bel et bien au rendez-vous, même durant les répétitions de Danse avec les stars.

Découvrez les dernières répétitions plateau de Tatiana Silva :





Les dernière répétitions plateau de Lenni-Kim :





Les dernières répétitions de Joy Esther :