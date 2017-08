Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pour Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti, les vacances en amoureux se déroulent du côté de l’Espagne cet été. Les deux tourtereaux, qui se sont rencontrés sur le plateau de Danse avec les stars lors de la cinquième saison qu’ils avaient remportée ensemble (voir la vidéo ci-dessus), ont notamment pris du bon temps avec quelques amis au parc d’attraction de Port Aventura.

Un parc situé non loin de Barcelone où Denitsa et Rayane passent quelques jours de repos bien mérités. C’est d’ailleurs dans la ville catalane que le couple a eu le plaisir de retrouver le grand vainqueur de la septième saison de Danse avec les stars, Laurent Maistret. Des retrouvailles immortalisées par deux photos : l’une montrant Denitsa et Laurent Maistret de nouveau réunis quelques mois après leur victoire face au duo Camille Lou/Grégoire Lyonnet, l’autre étant un cliché de groupe sur lequel on retrouve également Maxime Dereymez et Christian Millette, eux aussi à Barcelone pour l’occasion.

Laurent Maistret en a profité pour partager avec ses fans le bonheur de retrouver sa complice : « Trop content d’avoir vu ma Dédé qui est en même temps que moi à Barcelone ! », a-t-il écrit sur Instagram. Denitsa, triple vainqueur de Danse avec les stars, qui remettra son titre en jeu prochainement sur TF1 pour une huitième saison qui s’annonce passionnante !

Trop content d'avoir vu ma Dédé @denitsaofficiel qui est en meme temps que moi à Barcelone ! #barcelona Une publication partagée par Laurent Maistret (@laurentmaistret) le 14 Août 2017 à 10h22 PDT





The CRAZY team ... Une journée vraiment incroyable à @portaventuraoficial #amis #espagne #gangdefou #vacances @anais_tihay @jadegeropp @arnaudvs et Olivia 😘 Une publication partagée par Denitsa (@denitsaofficiel) le 16 Août 2017 à 6h43 PDT





BARCELONE 2017 ☀️ #whotelbarcelona #holidaymood #party Une publication partagée par Jade Geropp (@jadegeropp) le 14 Août 2017 à 5h39 PDT