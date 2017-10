Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, Arielle Dombasle, Elodie Gossuin, Hapsatou Sy, Tatiana Silva, Camille Lacourt, Augustin Galiana, Joy Esther, Sinclair, Vincent Cerutti et Lenni-Kim ont fait leurs premiers pas sur le parquet de Danse avec les stars. Une soirée riche en découverte et en émotion pour les apprentis danseurs. Cette semaine, l’enjeu est de taille pour les dix personnalités en compétition. Pour la première fois de la saison, l’une d’entre elle sera éliminée aux côtés de son danseur à l’issue de la soirée. Et les téléspectateurs ont leur rôle à jouer pour sauver leur star préférée. Ils pourront, en effet, intervenir dans le classement final. Comment ? Les juges vont noter les personnalités tout au long de la soirée. A l’issue de toutes les prestations, le public connaitra le classement des juges et, ce n’est qu’à la fin que les téléspectateurs pourront voter pour leurs personnalités préférées et ainsi bouleverser le classement. Ce sera donc l’occasion de découvrir les couples qui auront la chance de continuer l’aventure.

Alors quelle star saura se démarquer ? Qui séduira le plus Fauve Hautot, Nicolas Archambault, Jean-Marc Généreux et Chris Marques ? MTF1 vous propose de suivre, en direct, ce show placé sous le signe de la Personal story . Un prime présenté cette semaine par Sandrine Quétier et Christophe Dechavanne.



21h30 Lenni-Kim raconte son premier chagrin d'amour.

21h20 Elodie Gossuin rend hommage à l'homme de sa vie et au père de ses quatre enfants. Elodie Gossuin va danser sur le titre Je te promets, la chanson de son mariage. Christian Millette et Elodie Gossuin vont danser une rumba. Bertrand le mari d'Elodie Gossuin est venu sur les répétitions : il est très ému. Christian Millette veut faire une surprise à Elodie Gossuin et demande à Bertrand de les rejoindre à la fin de la chorégraphie. Elodie Gossuin a les larmes aux yeux.

Notes : Nicolas : 6, Jean-Marc : 6, Fauve : 6, Chris Marques : 5 soit 23 points + 20 points de la semaine dernière soit 43 points.

"Bravo, vous avez compris ce qu'est Danse avec les stars. Il y a un amélioration géniale. Mais il faut être beaucoup plus précise", dit Chris Marques. "Pas mal". Fauve Hautot ajoute : "Il y a un très joli travail par rapport à la semaine passée". Jean-Marc Généreux : "Elodie Gossuin tu es partie de loin, mais je te promets tu vas y arriver, il ne faut juste pas paniquer".

21h15. Candice Pascal et Agustin Galiana interprètent une danse contemporaine. Ovation pour le couple. Les membres du jury sont debout. "C'était un démarrage canonissime. Il faut que tu canalises ton énergie. Votre complicité est bluffante. Le bonheur était là", lance Jean-Marc Généreux. Nicolas Archambault semble moins convaincu : "Malheureusement la technique n'était pas là. Tu arrives à nous convaincre que ça fonctionne. Moi, je ne suis pas certain d'être convaincu". Fauve Hautot : "Je te trouve comme un poisson dans l'eau ici".





Nicolas Archambault : 8, Jean-Marc Génereux : 8, Fauve Hautot : 7, Chris Marques : 8. Total : 31 points + 33 points de la semaine dernière soit 64 points.

21h12. Le prime est placé sous le signe de la Personal Story. Agustin Galiana raconte son arrivée à Paris : "Paris c'était mon Hollywood à moi". Il rend hommage à sa grand-mère qui lui a transmis sa passion pour le cinéma. Agustin Galiana a choisi la chanson "Il est où le bonheur". Il explique que sa famille, en particulier, sa nièce lui manquent.

21h10. Les stars et les danseurs font leur entrée sur scène.

Hapsatou Sy dansera en l'hommage de son papa. Regardez les répétitions...