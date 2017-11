Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

22h00 - Tatiana Silva et Anthony Colette dansent un jive sur "Maniac" de Michael Sembello. Malheureusement, le danseur professionnel s'est blessé durant les répétitions. Mais le couple réussit sa mission : proposer une chorégraphie énergique et colorée. "On n'est loin de la cata, mais il y a un très gros mais. Il manquait de niac", confie Jean-Marc Généreux. Selon Chris Marques, l'intelligence de Tatiana Silva la bloque pour se laisser aller dans la danse. Nicolas Archambault regrette des "jambes un peu lourdes" pour ce jive ! Voici les notes des juges : 7 - 6 - 7 - 7 / Note artistique des téléspectateurs : 9 / Un total de 36 points !







21h53 - Nicolas Archambault et Hajiba Fahmy proposent une danse contemporaine sur "Dusk till Down" de Zayn feat Sia.



21h44 - Camille Lacourt et Candice Pascal se lancent avec un paso doble sur "Human" de Rag'n'Bone Man. Un vrai défi pour le nageur professionnel... Camille Lacourt explique qu'il a eu une tumeur à la hanche il y a quelques années. Des instants difficiles à vivre pour lui. Ce soir, il espère tourner définitivement la page de cette douloureuse épreuve et prouver qu'il est capable de donner le meilleur sur la piste. Vêtu d'un costume noir, Camille Lacourt offre une jolie prestation saluée par la juges : "Tu avais le personnage tout au long de la chorégraphie (...) Il Il y a une amélioration modeste chaque semaine", assure Nicolas Archambault. En revanche, pour Chris Marques (qui a spécialement enfilé son t-shirt spécial Camille Lacourt), le constat est plus mitigé : "Je crois qu'on n'a pas encore trouvé la danse pour vous...", ajoute-t-il. Voici les notes des juges : 5 - 5 - 5 - 4 / Note artistique des téléspectateurs : 8 / Un total de 27 points !





21h22 - Elodie Gossuin et Christophe Licata sont les suivants à entrer sur la piste de danse. Le couple propose un quickstep, bercé par le titre "For once in my life" de Stevie Wonder. Jean-Marc Généreux (venu accompagné de Lou, son chihuahua) tient à féliciter Elodie Gossuin pour l'évolution de son parcours et ses progrès. Chris Marques est plus sévère : "Il faut faire attention, vous tombez dans le panneau pour une raison simple : il y a trop d'erreurs dans l'exécution des pas", affirme-t-il. Fauve Hautot n'est pas d'accord. Selon elle, il y a une vraie métamorphose : "Il y avait tout ce soir". Voici les notes des juges : 6 - 7 - 8 - 5 / Note artistique des téléspectateurs : 8 / Un total de 34 points !





21H13 - Lenni-Kim et Denitsa Ikonomova (sa partenaire pour le "Switch") ouvrent le bal de ce cinquième prime. Et cette semaine, ils dansent un tango sur le titre de Justin Bieber "What do you mean". Au programme, une séance de bowling très originale ! Pour Jean-Marc Généreux, cette prestation était "super bien" : "Il danse avec maturité, il est beau, il est chaud, il met le feu au plateau." Fauve Hautot est complètement d'accord avec le juré. La danseuse professionnelle met en avant la technique de Lenni-Kim de plus en plus au point. Si Chris Marques trouve la chorégraphie particulièrement réussie, il met en garde le chanteur : "attention aux épaules qui cassent la ligne de cadre". Voici les notes des juges : 9 - 9 - 9 - 7 / Note artistique des téléspectateurs : 9 / Un total de 43 points !







21h10 - Ce soir, pas d'élimination ! Et surtout bonne nouvelle, vous pouvez donner une note artistique...

21h08 - Les stars entrent en piste ! L'heure a sonné... Et pour bien commencer la soirée, quoi de mieux que le titre d'Ofenbach vs Nick Waterhouse "Katchi".



19H05 - Les stars se préparent en coulisses pour le show !



Tic tac tic tac... Le lancement du prime inédit spécial "switch" de Danse avec les stars débarque bientôt sur vos écrans, à partir de 21 heures. Ce soir, les stars en compétition relèvent un nouveau défi : danser avec un nouveau partenaire. Une mission de taille pour cette semaine spéciale "switch". Ce soir, les couples devront également donner leur maximum lors du "relais cha cha", une épreuve incontournable du programme. Le but ? Danser une chorégraphie durant vingt secondes pour tenter de remporter les 40 points attribués par le jury composé de Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault. Pour l'occasion, Jean-Pierre Foucault sera aux côtés de Sandrine Quétier pour l'animation de la soirée. Et bonne nouvelle : pas d'élimination ce soir !