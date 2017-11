Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

19H05 - Les stars se préparent en coulisses pour le show !

Le lancement du prime inédit spécial "Family Choice" de Danse avec les stars débarque bientôt sur vos écrans, à partir de 21 heures. Cette semaine, les stars en compétition ont retrouvé leur partenaire de danse pour relever un nouveau défi : celui de rendre fier ses proches sur la chanson de leur choix. Ainsi, Elodie Gossuin a préparé un foxtrot avec Christian Millette sur la chanson "Libérée , Délivrée" de La Reine des Neiges pour le plus grand bonheur de ses enfants. Lenni-Kim, lui dansera pour sa maman et Agustin Galiana pour sa grand-mère. Un prime chargé en émotion qui s’annonce ! Et pour l’occasion, c’est Karine Ferri qui sera aux commandes de la Red Room pour accueillir les premières impressions des stars et recevoir les notes des juges Jean-Marc Généreux, Chris Marques, Fauve Hautot et Nicolas Archambault. A l’issue de ce prime, un couple devra dire au revoir à la compétition mais pour l’heure, place à la danse !