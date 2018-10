Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

22h14. Terence Telle et Fauve Hautot dansent un tango argentin sur Lullaby. Patrick Dupond : "Il faut lâcher les chevaux. C'est de mieux en mieux. Il y a un moyen d'y avoir une fusion avec Fauve Hautot. Vous avez tout ça en vous, allez y encore plus. Reposez vous sur elle". Shy'm : "Les ingrédients sont bons, le plat est bon. On est à ça de la parfaite salaison. Il y a juste un bémol, tu regardes trop au sol"

22h03. Héloïse Martins et Christophe Licata dansent un paso doble sur Thriller. Shy'm : "Ca manquait de tonicité. J'ai envie que tu travailles dessus dans les prochaines semaines". Jean-Marc Généreux : "J'ai vu la fille qui attaque, qui fait abstraction de la technique pour faire un show. Pour les prochains primes, je veux que tu ne lâches rien". Chris Marques : "J'ai besoin de plus de tensions, de plus d'énergie".

Les notes : Patrick Dupond : 7, Shy'm : 8, Chris Marques : 6, Jean-Marc Généreux : 8 soit 29 points





21h39. Basile Boli et Katrina Patchett dansent un quickstep sur Ma sorcière bien aimée. Patrick Dupond :"C'est la spontanéité et le sérieux qui me touche. Vous écoutez, vous faites un effort. Pour moi l'objectif est atteint". Chris Marques : "Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une aisance dans le mouvement. Il faut prendre en compte le contexte. Cette capacité naturelle n'est plus suffisante car vos concurrents montent techniquement. Vous vous améliorez de semaine en semaine mais vous vous reposez sur vos facilités. Ce n'est plus suffisant pour moi"

Les notes : Patrick Dupond : 7, Shy'm : 8, Chris Marques : 5, Jean-Marc Généreux : 6 soit 26 points





21h29. Iris Mittenaere et Anthony Colette interprètent une danse contemporaine sur Zombie. Shy'm : "Depuis le début tu nous montres un côté solaire. Tu commences à briser la glace. J'ai envie que pour les prochaines semaines tu continues à briser cette coquille". "Oui, j'achète. Sur cette performance, j'ai vu de la passion. La technique était très bien. On a vu la vraie Iris. Pour les prochaines semaines, il ne faut pas se refermer. Et tu risques de faire peur pour la compétition".

Les notes : Patrick Dupond : 9, Shy'm : 8, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 9 soit 33 points.





21h27. Les juges ont fait croire aux stars et aux danseurs qu'il y aurait quatre éliminés cette semaine. Une vraie frayeur pour les couples en compétition.

21h17. Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova dansent une samba sur la chanson I'm not Scoobidoobidoo. Le jeune homme est déguisé en scoubidou. Chris Marques : "Une super première performance. On en est à la moitié de l'aventure, j'ai envie de faire un bilan. On en veut plus. Il faut sortir de cette zone de confort. Je veux de l'explosion. J'avais l'impression que c'était un peu trop facile". Shy'm : "Clément, j'ai trouvé ça pas mal. C'est la première samba aussi drôle et sexy que je vois. Juste un petit bémol, tu t'es un peu trop laissé emporter par la musique". "Je voudrais vous dire merci car vous avez écouté les conseils", Patrick Dupond.

Les notes : Patrick Dupond : 8, Shy'm : 7, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 8 soit 30 points.





21h10. C'est parti pour l'émission spéciale Halloween. Pour l'occasion, les stars, les danseurs et même les membres du jury, Shy'm, Patrick Dupond , Chris Marques et Jean-Marc Généreux se sont déguisés.

Une soirée placée sous le signe d’Halloween. Ce samedi soir, dans Danse avec les stars, les célébrités encore en course vont vous ensorceler et tenteront de vous surprendre sur des tubes emblématiques. Qui de Pamela Anderson, Iris Mittenaere, Héloïse Martins, Clément Rémiens, Jeanfi Jeanssens, Basile Boli ou Terrence Telle se hissera en haut du classement ? Quelles stars se retrouveront en ballotage ? Toutes n’ont qu’une idée en tête, donner le meilleur d’elle-même pour poursuivre l’aventure.



Elles pourront d’ailleurs compter sur un avantage considérable en se livrant à un véritable marathon… de la danse. Les couples encore en compétition se produiront pendant trois minutes sur une salsa. Toutes les trente secondes, un duo sera éliminé. A la clé, un bonus de 14 points. Quelle star saura faire la différence ? Toutes veulent, en tout cas, remporter ce défi.

Pour ne rien manquer de cette grande soirée de Danse avec les stars présentée par Camille Combal en compagnie de Karine Ferri, suivez notre direct.