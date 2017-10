Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

21h10. Les stars et les danseurs font leur entrée sur scène.



21h12. Le prime est placé sous le signe de la Crazy Night. Agustin Galiana est le premier à entrer sur scène. Le beau gosse danse avec Candice Pascal sur un tango argentin. Une danse sensuelle qui demande précision et sens du rythme...

21h16. Jean-Marc Généreux est fou de joie. Il a adoré la performance d'Agustin Galiana et sa danseuse, Candice Pascal. Fauve Hautot trouve la danse géniale. "On a retrouvé le sens du tango, vous êtes très beau ensemble", déclare-t-elle. Agustin Galiana revient sur la difficulté de la danse et tient à remercier Candice, qui a énormément travaillé cette semaine.

21h19. Notes techniques : Nicolas Archambault : 9, Jean-Marc Génereux : 9, Fauve Hautot : 9, Chris Marques : 9. Total : 36 points

Notes artistiques : Nicolas Archambault : 8, Jean-Marc Génereux : 7, Fauve Hautot : 8, Chris Marques : 7.

Total : 66 points







21h24. Camille Lacourt et Hajiba Fahmy entrent dans l'arène.