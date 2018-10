Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

0h08. Anouar Toubali et Carla Ginola sont éliminés de la compétition

23h59. Chaque couple a 45 secondes pour convaincre le public.





23h55. Couples qui vont en face à face : Terence Telle er Fauve Hautot, Anouar Toubali et Emmanuelle Berne et Carla Ginola et Jordan Mouillerac

23h53. Huit couples sauvés : Héloïse Martin et Christophe Licata, Lio et Christian Millette, Iris Mittenare et Anthony Colette, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, Pamela Anderson et Maxime Dereymez, Basile Boli et Katrina Patchett, Vincent Moscato et Candice Pascal, Jeanfi Janssen

23h27. Lio et Christian Millette interprètent un foxtrot sur Un prélude de Bach. Figure imposée par Jean-Marc Généreux : l'arabesque désaxée en rotation.

Les juges sont debout à l'issue de sa prestation.

Patrick Dupond : "Vous êtes une immense artiste", dit-il les larmes aux yeux. Du début jusqu'à la fin, j'ai flotté avec vous. Je suis bouleversé". Chris Marques : "Elle est bien plus que cette icône des années 80. Elle est passionnée. Elle veut tout donner. Je trouve le travail admirable. Vous ne laissez rien passer" Jean-Marc Généreux : "On a vu la douceur, de l'élégance, de la précision. Le défi, c'est trouver la confiance. Continue de te faire confiance. Tu as rendu hommage à Maurane et Charles Aznavour. Je suis sûr qu'ils sont fiers de toi"





Les notes : Patrick Dupond : 9, Shy'm : 9, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 8. Figure imposée : 5 points supplémentaires. Total : 38 points. 67 points en ajoutant ceux de la semaine dernière. Lio et Christian Millette sont premiers du classement des juges.

23h18. Carla Ginola et Jordan Mouillerac interprètent un chacha sur Mafiosa. Figure imposée par Jean-Marc Généreux : la toupie. "Je veux de la légèreté, de la fluidité".

Shy'm : "Techniquement c'était en demi teinte. Le trop d'énergie fait qu'il y a parfois des déséquilibres. Il va falloir assumer ton côté avion de chasse". Chris Marques : "Je trouve ça pas mal du tout. Il faut améliorer la tonicité musculaire. Tu sens la musique et il te manque cette tonicité même si elle est en toi".





Les notes : Patrick Dupond : 7, Shy'm : 7, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 7, figure imposée : 5 points supplémentaires. Soit 33 points. 58 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

23h08. Héloïse Martin et Christophe Licata interprètent une rumba sur One moment in time. Figure imposée par Shy'm : le porté planche.

Sur les répétitions, c'est "mission impossible"

Shy'm : "Héloïse tu as une technique très appliquée. J'ai envie que tu ailles au fond de ton émotion, que tu arrêtes d'être timide car tu as tout en toi". Patrick Dupond : "La figure imposée, ça va donner de l'espoir à des milliers de personnes. Vous devez avoir peur de rien. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. On va devenir beaucoup plus exigeant maintenant car on connait votre potentiel'.





Les notes : Patrick Dupond : 8, Shy'm : 8, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 8, figure imposée : 5 points supplémentaires. 36 points au total. 66 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

22h52. Jeanfi Janssens et Marie Denigot interprètent une samba sur Crazy in love. Figure imposée : le déhanché

Jean-Marc Généreux : "Au niveau de la complicité, du travail d'équipe, ça marche. Au niveau de la technique, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé". Chris Marques : "J'ai une vraie tendresse pour vous, vous avez quelque chose de bienveillant. Je vous aime beaucoup mais c'est vrai que techniquement parlant, ça ne marche pas".





Les notes : Patrick Dupond : 4, Shy'm : 5, Chris Marques : 4, Jean-Marc Généreux : 3, figure imposée : pas de points bonus. Total : 16 points. 32 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

22h40. Pamela Anderson et Maxime Dereymez interprètent une danse contemporaine sur Pull marine d'Isabelle Adjani. Figure imposée par Patrick Dupond : danser les yeux bandés pendant 15 secondes.

Chris Marques : "Waouh,. Je suis super touché, j'ai trouvé ça très beau. Continuez sur cette lancée. C'est la meilleure amélioration que j'ai trouvé sur cette semaine". Patrick Dupond : "Ce quelque chose, je viens de le voir cette semaine. Une femme admirable, fascinante, parce que vous êtes vraie".





Patrick Dupond : 9, Shy'm : 8, Chris Marques : 8, Jean-Marc Généreux : 8. Figure imposée : 5 points bonus. Total : 38 points. 60 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

22h34. Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova interprètent un charleston sur It's a road jack. Figure imposée par Chris Marques : la figure spaghetti

Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Shy'm sont debouts à l'issue de leur prestation.

Jean-Marc Généreux "C'était un spaghettti bolognaise. C'était complexe. Pour toi, demain nous appartient. Aujourd'hui, c'est réussi". Chris Marques : "Cette semaine, pour cette danse, je dis oui, oui, oui".





Les notes : Patrick Dupond : "Pour Clément Bensetti" : 9, Shy'm : 9, Chris Marques : 8, Jan-Marc Généreux : 9, figure imposée : 5 points bonus. 40 points au total. 66 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

22h10 Vincent Moscato et Candice Pascal interprètent une valse sur Je suis malade de Serge Lama. Défi imposé par Patrick Dupond : danser seul pendant 15 secondes.

Patrick Dupond et Jean-Marc Généreux sont debouts à l'issue de leur prestation.

"Merci de nous rappeler que c'est une compétition et que vous n'avez rien lâché", Patrick Dupond. "Cet homme me bouleverse. Il fait un geste de main ou de regard et tout est dit". Shy'm : "Je suis bouleversée. Vous m'embêtez car techniquement il y a beaucoup de choses à revoir mais vous avez quelque chose dans l'interprétation..." "Je vous aime beaucoup mais c'est une catastrophe techniquement parlant", Chris Marques.

Les notes : Patrick Dupond : 8, Shy'm : 5, Chris Marques : 3, Jean-Marc Généreux ; 5, figure imposée : 5 points de bonus. Total : 26 points. Soit 46 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

22h08 Grand moment d'humour entre Camille Combal et Vincent Moscato pendant les répétitions.





21h56 Anouar Toubali et interprètent Emmanuelle Berne un paso doble sur Bella Ciao. Figure imposée par Shy'm: le dos à dos synchronisé.

Le jury est debout à l'issue de leur prestation.

Jean-Marc Généreux : "Au niveau de l'interprétation, tu as tout donné. Au niveau de la technique, il va falloir canaliser ton énergie débordante. J'ai les fesses entre deux chaises". Patrick Dupond : "J'ai énormément d(admiration pour les artistes qui se dépassent et vous vous dépassez. Je suis fier de vous avoir dans ma famille Monsieur. J'ai vu le toréador". Chris Marques : "Je crois en vous". "Le géant vert, je ne pourrais jamais le faire", répond avec humour Anouar Toubali sur scène à Chris Marques qui le demande pourquoi il angoisse à passer d'un rôle à un rôle alors qu'il est comédien.





Les notes : Patrick Dupond : 7, Shy'm : 7, Chris Marques : 5, Jean-Marc Généreux : 6, figure imposée : 5 points bonus. Total : 30 points. Soit 55 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

21h35. Fauve Hautot et Terence Telle interprètent un paso doble sur le titre Live and let die. La figure imposée par Chris Marques : le twist turn.

"Bats toi pour quelque chose, sinon je vais te briser", lance Fauve Hautot lors des répétitions.

Shy'm : "T'as les pas mais ça manque de tripes, de testostérones, de puissance. Il faut salir tout ça. Joue le à fond". Chris Marques : "On terme d'équilibre, de force, de présence, tu étais là. C'est le côté codifié du paso doble qui m'a manqué. Sur la figure imposée, je suis resté sur ma faim".





Les notes : Patrick Dupond : 6, Sh'ym, : 7, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux, 7, figure imposée : pas de points bonus. Total : 27 points. Soit 56 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

21h27. Iris Mittenaere et Anthony Colette interprètent un jive sur le titre Cosmo. Figure imposée : l'écharpe.

Patrick Dupond : "Je voudrais saluer votre effort, la prise de risque. C'est une des figures les plus dures de toute la compétition. Vous avez pris en assurance par rapport à la semaine dernière". Jean-Marc Généreux : "C'est un jive avec de l'énergie et de la folie. C'était beau, c'était chaud".





Les notes : Patrick Dupond : 7, Shy'm : 8, Chris Marques : 7, Jean-Marc Généreux : 8, figure imposée : pas de point bonus. Total : 30 points. Soit : 55 points en ajoutant les notes de la semaine dernière.

21h26. Iris Mittenaere craque sur les répétitions. Elle a peur de ne pas réussir le portée imposé par Patrick Dupond.

21h24. Sylvie Tellier et Camille Cerf commentent la prestation de la semaine dernière d'Iris Mittenaere. "Quand on est Miss, on a une réserve. Là, il faut qu'elle lâche prise", lance Camille Cerf. "Elle est capable de supporter énormément de stress. Iris, c'est un roc", ajoute Sylvie Tellier.





21h14. Basile Boli et Katrina Patchett ouvrent la soirée. Ils dansent sur Jump, l'hymne de l'Olympique de Marseille. Ils interprètent un jive. Jean-Marc Généreux leur a imposé de réaliser une passe boogie woogie. A la fin de leur prestation Jean-Marc Généreux est debout.





Jean-Marc Généreux : "Ca jump mon Basile. On a jumpé le niveau technique. Il y avait de la rapidité, bravo". Chris Marques : "C'est bien dansé. Il y a des petites erreurs mais bravo"

Notes : Patrick Dupond : 7, Shy'm : 6, Chris Marques : 6, Jean-Marc Généreux : 6 + 5 points de bonus supplémentaires pour la figure imposée soit 30 points. Un total de 51 points en ajoutant ceux de la semaine dernière.

21h09. Les stars et les danseurs rendent hommage à Charles Aznavour en dansant sur ses plus grands tubes.





21h08. Danse avec les stars, c'est parti ! Ce soir, les juges vont imposer des figures aux stars, ce qui pourra leur rapporter jusqu'à cinq points bonus et il y aura deux éliminations. Les notes seront additionnées à celles de la semaine dernière.

Ce samedi soir, il n’y aura pas une mais deux stars éliminées. L’enjeu est de taille pour les onze participants à Danse avec les stars. Qui de Iris Mittenaere, Lio, Pamela Anderson, Héloïse Martins, Carla Ginola, Basile Boli, Vincent Moscato, Clément Rémiens, Jeanfi Jeanssens, Terence Telle, Anouar Toubali sortira son épingle du jeu ? Qui verra son aventure se terminer à l’issue de ce deuxième prime. Héloïse Martins en duo avec Christophe Licata confirmera-t-elle sa première place du classement ? Jeanfi Jeanssens avec Marie Denigot et Vincent Moscato avec Candice Pascal, derniers et avant-derniers du classement des juges la semaine dernière réussiront-ils à faire une remontée ? Pour le savoir, ne manquez pas cette grande soirée que MYTF1 vous propose de suivre minute par minute.



L’émission sera placée sous le signe du défi. En effet, les juges ont demandé à chaque duo d’intégrer une figure imposée dans leur chorégraphie. Pas simple pour une deuxième semaine de compétition ! Patrick Dupond a, par exemple, demandé à Iris Mittenaere et Anthony Colette de réaliser le porté de l’écharpe. Une figure particulièrement compliquée. Y arriveront-ils ? Pour le savoir, ne manquer pas le deuxième prime de Danse avec les stars, présenté par Camille Combal et accompagné de Karine Ferri.

En attendant le deuxième prime, regardez les répétitions de Pamela Anderson et Maxime Dereymez