Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous. Il y a deux ans, Christian Millette faisait équipe avec Véronique DiCaire. Le couple de danseurs, qui faisait des étincelles prime après prime avait trouvé comme nom de team : la Team Caribou. Un blase assumé pour ces deux natifs du Canada. L'année dernière, le jeune homme faisait équipe avec Valérie Damidot, maroufleuse de choc. Pour cette huitième saison consécutive, le Canadien fait équipe avec l'ancienne Miss France, Elodie Gossuin. Le duo, qui enchaîne les répétitions depuis plusieurs jours a une mission de la plus haute importance à vous confier : leur trouver un nom de Team. C'est sur les réseaux sociaux que les danseurs ont lancé cet appel à l'aide. Par le biais d'une vidéo postée sur Twitter, Christian Millette vous invite à trouver un blase à l'image de leur personnalité. La vidéo, postée il y a quelques heures seulement, suscite énormément de commentaires. Les internautes se bousculent pour proposer LA meilleure idée de nom de scène. Parmi elles, on peut citer la Team Chic et Choc, proposé par Valérie Damidot, ou encore la Team Milodie, Chrislodie, Millosoin, Miss et Millette et Gossillette. Avec toutes les propositions reçues par les internautes, on espère que le couple de danseurs trouvera un nom de scène digne de ce nom... Réponse au prochain tweet !





Danse avec les stars revient samedi 14 octobre sur TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance de 10 nouvelles personnalités, prêtes à tout pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Pour cela, ils seront aidés de 10 professionnels de la danse. Cette année, trois nouveaux danseurs rejoignent l'aventure : Hajiba Fahmy, Anthony Colette et Jordan Mouillerac. Champions de danse dans leurs domaines respectifs, ils vont mener la vie dure à nos apprentis-danseurs. Seront-ils prêts à relever le défi ?

En attendant, on vous laisse voir les premières images d'Elodie Gossuin en tant que danseuse :