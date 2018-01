Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Elodie Gossuin a tout pour être heureuse : un mari aimant, quatre adorables enfants et une carrière florissante. Et ce début d’année 2018 continue de parfaire son bonheur. Déjà maman des jumeaux Jules et Rose nés le 21 décembre 2007 et de Joséphine et Léonard nés le 9 octobre 2013, l’ancienne Miss France 2001 est heureuse d’accueillir un nouveau bébé dans sa vie. Mais il ne s’agit pas du sien…

La jolie blonde qui a fêté ses 37 ans le 15 décembre dernier, a publié en ce jeudi 4 janvier une photo en noir et blanc qui montre des jambes de bébé dans un joli body. « Je suis tata, » précise alors Elodie Gossuin à plusieurs reprises. Et à voir le nombre de « A » dans sa légende et l’utilisation des majuscules, on peut dire, sans se tromper, que l’animatrice est plus que surexcitée par la nouvelle.

Dans les hashtags, elle souhaite la bienvenue au nouveau-né et annonce qu’il s’agit là de son tout premier neveu. Une très bonne nouvelle qui plaît visiblement énormément à ses fans puisque la publication a réussi à récolter plus de 10 500 mentions « j’aime ». Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à envoyer leurs « félicitations » aux parents et à la jolie « tata ».

Pour Elodie Gossuin, la famille compte énormément. La candidate de Danse avec les Stars a même eu l’immense bonheur de danser, cette saison, pour ses enfants sur le titre phare de La Reine des Neiges. Une chanson particulière puisqu’elle a été choisie par ces derniers. Redécouvrez ce moment magique dans la vidéo ci-dessous :