Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Danse avec les stars, c’est une grande famille. Cette année la règle ne déroge pas, les dix couples s’entendent à merveille. Mais le benjamin de l’aventure, Lenni-Kim, semble avoir conquis le cœur de tous. Le garçon n’est pas que bon danseur, il est aussi très charmeur ! Après une mention spéciale d’Arielle Dombasle sur Twitter pour lui dire qu’elle l’adore, c’est au tour d’Elodie Gossuin de craquer pour le jeune homme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle l’a totalement adopté !



Sur son compte Instagram, Elodie Gossuin a posté une courte vidéo. Dans celle-ci, la jeune maman offre un gros câlin à celui qu’elle appelle désormais son "fiston" et lui souhaite bon courage pour les répétitions. Visiblement, Lenni-Kim est ravi de trouver un peu de réconfort auprès de sa deuxième maman avant un entraînement intensif. Car cette semaine, nos stars s’entraînent encore plus dur pour nous présenter des chorégraphies les plus incroyables les unes des autres. Et pour cause, le thème du prochain prime est "Crazy night" ou encore "Soirée folle". Au cours de cette soirée, les dix couples devront faire ressortir leur folie au travers de leur danse en y intégrant quelque chose de complètement fou. On a hâte !

#MonPtitChou #DALS8 #Mon5ème 😍 @lennikimofficiel @dals_tf1 @tf1 @radiorfm A post shared by Elodie Gossuin🍼👑 (@elodiegossuin) on Oct 24, 2017 at 12:27pm PDT