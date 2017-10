Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, Elodie Gossuin a fait ses débuts dans Danse avec les stars. Si les membres du jury n’ont pas vraiment été conquis par sa prestation, puisqu’elle s’est retrouvée en bas du classement, la jeune femme est bien décidée à se rattraper cette semaine. Une semaine qui s’annonce riche en surprises puisque nos apprentis danseurs vont avoir l’opportunité de choisir une chanson en accord avec leurs histoires personnelles.

Elodie Gossuin et Christian Milette se retrouvent pour faire le point. L’ancienne reine de beauté décide d’évoquer la relation passionnelle qu’elle vit avec son mari, Bertrand Lachérie. Marié depuis 12 ans, le couple est à la tête d’une véritable tribu : "Si je peux vivre cette aventure et réaliser mes autres rêves, c’est parce que je vis avec un superhéros. Un vrai superhéros. Je suis mariée avec lui depuis presque douze ans. Et il m’a fait les plus beaux cadeaux au monde puisqu’on a quatre enfants ensemble et le fait de pourvoir réaliser ce rêve et qu’il soit là pour me soutenir, j’aurais voulu lui faire ce cadeau... Pouvoir danser pour lui", a-t-elle confié, émue.

En attendant de découvrir cette danse, MYTF1 vous propose de revoir la prestation d’Elodie Gossuin la semaine dernière :