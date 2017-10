Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 : Vous êtes habituée à avoir un rythme soutenu entre les matinales, les enfants. Danse avec les star, ça ne doit pas vous faire peur ?

Elodie Gossuin : Le rythme, ce n’est pas ce qui m’effraie car effectivement je peux avoir des journées tout au long de l’année qui s’étalent sur 18h... En ce moment, c’est un peu le cas. Mais si je fais cette aventure ce n’est pas pour que cette période ne dure qu’un mois. Faire du sport, c’est ce qui me manquait et j’ai déjà la sensation de me sentir mieux dans ma peau.

MYTF1 : Vous avez déjà eu un petit moment de gêne pendant une chorégraphie lors d’un défilé pour Miss France… Pouvez-vous nous en dire plus ?

Elodie Gossuin : Oui… j’étais toujours à l’envers. Mais finalement peut-être que j’ai été élue grâce à ma maladresse. (Rires) En fait, ce qui m’a toujours fait rêver dans DALS c’est de voir la progression. De voir des personnes qui sont capables de s’impliquer à fond, de progresser et à chaque fois de surprendre. Je pense que c’est le but et l’ADN de cette émission. Ça fait rêver car on peut s’identifier en se disant que finalement c’est accessible à tous si on travaille. Je pense qu’il n’y a pas plus belle émission qui véhicule cette valeur du travail et de l’effort. On a les bases pour que ça passe bien.

MYTF1 : Selon vous, cela va être difficile de briser votre carapace ?

Elodie Gossuin : C’est paradoxal car le fait d’avoir eu le parcours de Miss France, on est censé être à l’aise avec son corps. Et en fait pas du tout. C’est peut-être aussi un instinct de protection ou de pudeur.

MYTF1 : Est-ce que c’est aussi lié au fait d’être devenue maman. ?

Elodie Gossuin : Ah oui bien sûr, ce n’est plus du tout la même chose. La sensibilité est tellement exacerbée qu’on doit se protéger pour ne pas montrer cette sensibilité.

MYTF1 : Un prime va être consacré à la famille… Pensez-vous que vos enfants vont venir sur le plateau ?

Elodie Gossuin : Si mes enfants sont là, je ne pourrais pas danser. (Rires) Je ne peux pas faire Danse avec les stars sans leur demander leurs avis car ça impliquait déjà d’être moins à la maison. Ils adorent l’émission. Ils m’ont seulement donné un objectif. Ils ne voulaient pas retourner à l’école le lundi du deuxième prime avec une maman déjà éliminée. Il faut vraiment qu’on bosse…

MYTF1: Avez-vous déjà vécu un moment de gêne en danse ?

Elodie Gossuin : J’ai jamais été capable de danser correctement pour autant j’ai fait des galas de Miss où il fallait se produire sur scène. Après le moment de gêne, c’est surtout en répétant. Je ne m’écoute pas à la radio, Je ne me regarde jamais la télévision. Je fais ce métier pour ce que je vis à l’instant présent. Je n’arrive pas à avoir ce recul pour être apte à me juger ou me critiquer. Je sais que pour beaucoup de gens c’est difficilement compréhensif mais c’est le cas. Mais il va falloir que ça évolue et que je travaille là-dessus.

