Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Ancienne Miss France, on pourrait croire qu’Elodie Gossuin a toute confiance en elle quand il s’agit de son physique et de sa capacité à l’utiliser. Or, c’est tout l’inverse ! Depuis le début de l’aventure, la pétillante animatrice radio a du mal à se lâcher lorsqu’il s’agit de son corps. Ses dernières répétitions avec Christian Millette le prouvent encore … Alors que la jeune maman de quatre enfants, doit simuler un effeuillage sexy, chaque pas se termine par un fou rire de la principale intéressée. Et pour cause, Elodie Gossuin est très mal à l’aise malgré le soutien indéfectible de son partenaire de danse : « Je n’arrive pas à être une femme fatale, » regrette-t-elle.

Pour tenter de remédier à son problème, son danseur professionnel part demander de l’aide à Denitsa Ikonomova. « Tu es magnifique. Aie confiance en toi ! Avec tout ce que tu fais, tu as oublié ton petit côté sexy ... Il faut le retrouver, ça permet aussi de garder la flamme dans un couple … » lui conseille la triple championne de Danse avec les stars. Alors, Elodie Gossuin parviendra-t-elle à laisser la place à la femme fatale qui sommeille en elle ? Réponse ce soir.

Pour le nouveau prime de ce samedi 28 octobre 2017, place à la « Crazy Night » avec quelques nouveautés au programme. D’abord, c’est Laurence Boccolini qui viendra prêter main forte à Sandrine Quétier pour l’animation de la soirée. Autre surprise : la note artistique fait son grand retour ce soir. Nicolas Archambault, Chris Marquez, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot devront ainsi donner deux notes à nos couples de danseurs, une note technique et une note artistique. Enfin, les juges se verront également avoir le pouvoir d’attribuer des points bonus aux personnalités selon la bonne exécution de leur défi « crazy ».

Danse avec les stars, ce soir à partir de 21h sur TF1 et le résumé en live à suivre sur MyTf1.





Et retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1 !