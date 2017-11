Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Elodie Gossuin était bien décidée à prouver de quoi elle était capable. La mère de quatre enfants est une vraie novice en danse et ne s’en cache pas. Mais, à force d’essuyer les critiques, d’enchaîner les loupés et de recevoir des mauvaises notes de la part des juges, elle a craqué. Lors du dernier prime, elle a fondu en larmes dans les loges. Cette semaine, elle est plus reboostée que jamais. Pour l’aider à faire ses preuves, elle peut compter sur son partenaire Christian Millette et sur Jean-Marc Généreux.

En effet, la soirée était placée sous le signe des juges puisque chaque membre du jury a coaché plusieurs couples tout au long de la semaine. Le but ? Pouvoir s’inviter sur le parquet de TF1 pendant leur chorégraphie. Sur une valse au son de J'envoie Valser d'Olivia Ruiz, Elodie Gossuin s'était lancé un nouveau défi et elle s’est littéralement révélée. Bien plus à l’aise que lors de ses précédentes prestations, elle a communiqué son bonheur d’être sur scène avec sa "team Caribou" comme elle le dit si bien ! Et son travail acharné a payé puisqu’elle a été ovationnée par le public.

Les juges étaient eux aussi ravis de voir l’animatrice aussi souriante et se sont tous accordés à dire qu’elle avait véritablement progressé. "Si tu te fais confiance, ça marche !" déclare Fauve Hautot très enthousiaste. Elodie Gossuin et son partenaire se retrouvent à la sixième place du classement.



