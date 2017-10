Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

En pleine répétition pour le prochain prime de Danse avec les Stars, Elodie Gossuin reçoit la plus belle des visites : celle de son mari ! Un soutien indéfectible qui nous fait craquer.

Cette semaine, les candidats de Danse avec les Stars ont l’opportunité de laisser libre cours à leur imagination en choisissant une chanson en accord avec leurs histoires personnelles. Un thème tout particulier qui inspire beaucoup Elodie Gossuin. En effet, l’ex Miss France décide d’évoquer la relation amoureuse qu’elle vit avec son mari, Bertrand Lachérie. Ils s’aiment depuis douze ans et ont quatre enfants ensemble. Pour rendre hommage à son compagnon, Elodie Gossuin a choisi de danser sur la chanson de leur mariage samedi prochain, à l’occasion du deuxième prime de la saison 8 de Danse avec les Stars.

En pleine répétition, elle reçoit le plus jolie des cadeaux. Son homme en personne est venu lui rendre visite...accompagné d’une licorne. Un soutien qui motive la jolie blonde à se surpasser : "Ce sera une rumba, sur une chanson particulière parce que c’est celle de notre mariage", confie Elodie. Ce à quoi son mari, ému, répond : "Ça me touche beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir, je suis toute chose".

La semaine dernière, l’ancienne reine de beauté faisait ses débuts sur le parquet. Aux côtés de Christian Millette, son partenaire, elle s’est lancée sur un ChaCha qui n’a pas vraiment conquis les membres du jury puisqu’elle s’est retrouvée en bas du classement provisoire. Mais pas de panique, la jeune femme est bien décidée à se rattraper cette semaine et à en étonner plus d’un !

