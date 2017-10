Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Séquence émotion. Samedi soir était diffusé le deuxième prime de Danse avec les stars. Lors de celui-ci, les stars se sont mises à nue en livrant aux téléspectateurs une histoire personnelle qui leur tenait à cœur. Elodie Gossuin a fait le choix de dédier sa danse à son mari et père de ses quatre enfants, Bertrand Lacherie. « Je suis mariée avec lui depuis presque 12 ans (...) Et le fait de pouvoir réaliser ce rêve, qu’il soit là pour me soutenir… J’aurais voulu lui faire ce cadeau, danser pour lui… » avait-t-elle expliqué lors des répétitions. L’ancienne Miss France a choisi de se présenter sur le titre de Johnny Hallyday, Je te promets, chanson de son mariage.



Lors de sa prestation, Elodie Gossuin a vécu un véritable conte de fée. Avec la complicité de son partenaire de danse, Christian Millette, son mari a pu, lui aussi, lui faire un beau cadeau. Il lui a fait la surprise de la rejoindre à la fin de sa performance. Très touchée par cet effort, la jolie blonde a immédiatement sauté dans les bras de son cher et tendre. Pour cette prestation, la jeune maman s’est totalement donnée et une nette progression a été observée par les juges. Désormais, elle comptabilise 43 points et se retrouve à l’avant-dernière place, devant le sportif Camille Lacourt.

Lors des répétitions, Elodie Gossuin a reçu une belle surprise :