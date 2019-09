Elsa Esnoult & Anthony Colette : "J'ai peur que mon danseur pète les plombs"

Avant le lancement de la saison 10 de "Danse avec les stars" sur TF1, Elsa Esnoult nous livre ses premières confidences.

Pourquoi avez-vous accepté de participer à «Danse avec les stars» ?

J’ai eu la peur de ma vie quand on m’a dit que je devais passer les auditions, mais en même temps j’étais très heureuse. Je rêvais sans me l’avouer depuis des années de participer à Danse avec les Stars que je regardais depuis longtemps. Je me suis dit que j’allais réaliser l’un de mes rêves : apprendre à danser auprès de grands professionnels. Fouler ce mythique parquet est donc pour moi une chance extraordinaire. Je n’avais jamais pratiqué la danse mais j’ai toujours adoré danser. Quand j’étais une petite fille et que je chantais, je m’inventais des chorégraphies. Mon quatrième album vient de sortir et je vais partir en tournée à travers toute la France à partir de janvier prochain. Je vais pouvoir rajouter la danse à mes shows ! Je souhaite offrir le meilleur à mon public et je suis sure que cela va m’apporter beaucoup. Je n’ai qu’une seule hâte : commencer !

Quels sont vos atouts pour gagner ?

Je suis combative. Quand j’ai un objectif en tête, je sais me montrer tenace pour être sûre de ne pas avoir de regrets ensuite. J’ai la chance d’être soutenue par mon public et j’ai à cœur d’aller le plus loin possible pour lui. C’est une pression très positive. L’équipe des Mystères de l’amour est une grande famille, très solidaire, et je compte aussi sur ses encouragements pour me dépasser ! Je suis la petite dernière de la bande et je me sens comme leur petite sœur. J’ai envie qu’ils soient tous fiers de moi ! Une chose est certaine : je ne vais rien lâcher et m’accrocher. J’appréhende un peu les danses torrides, les corps à corps, car je ne suis pas très tactile, mais je vais me faire violence.

Qu’attendez-vous de votre partenaire ?

J’attends qu’il soit mon pilier, mon complice, et qu’il devienne mon meilleur ami. On doit s’épauler et se soutenir mutuellement. Je suis sûre qu’il m’aidera à surmonter mes peurs. La relation que nous allons nouer dès le départ sera déterminante pour la suite. J’ai suivi chaque saison avec passion et tous les danseurs ont l’air très sympathiques. Je ne me fais aucun souci !

Vous allez continuer à tourner durant l'aventure ?

Pour moi, il était hors de question de louper un tournage des Mystères de L'amour ou une répétition de DALS. Par chance, la production de LMA a adapté mon planning et je compte bien donner le meilleur de moi-même pour mon public.

INTERVIEW Bastien Vaz & Vanessa Vincent

Danse avec les stars, saison 10 - Samedi 21 septembre à 21h05 sur TF1