Sexy Tango : Baiser sensuel d'Iris Mittenaere et Elsa Esnoult sous les yeux d'Anthony Colette

Au programme de la soirée anniversaire de "Danse avec les stars" ce samedi 19 octobre sur TF1 : Elsa Esnoult, Anthony Colette et Iris Mittenaere dansent un Tango sur "La grenade" de Clara Luciani.

Dixième saison de Danse avec les stars. Pour ce prime spécial dixième anniversaire, les stars emblématiques du programme sont de retour. Ils nous ont fait vibrer lors de leur saison et ce soir, ils sont de retour pour une soirée complètement folle. Nos 7 stars encore en compétition ne dansent pas à deux mais bien à trois ce soir. Depuis le début, Elsa Esnoult peine à prendre confiance en elle sur le parquet de danse. Cette semaine, elle a eu le droit à un coaching personnalisé par l'une des plus belles femme de France. Iris Mittenaere est de retour après avoir marqué la saison dernière. La belle brune aux jambes de rêve était parvenue à se hisser jusqu'en finale aux côtés de son partenaire Anthony Colette.

Sur un tango...

Miss France, Miss Univers et finaliste de DALS, "c’est assez effrayant” pour Elsa qui compte beaucoup sur Iris pour l’aider à affirmer sa féminité. “Le tango a été ma première danse et j’ai compris qu’il fallait en faire des caisses” se souvient l'ex-partenaire d'Anthony. Pour aller plus loin dans le travail, Iris a décidé d’inviter sa complice de la semaine au cabaret où elle se produit sur scène depuis plusieurs semaines. “Cet exercice me met face à mes peurs,” craint la star des Mystères de l’amour. Mais Anthony prévient : “Soyez hyper sexy et donnez l’impression que vous avez envie de vous manger”. La performance se termine avec un baiser torride entre Iris et Elsa ! Mission réussie donc. Il fait chaud dans le studio 217 ! Patrick Dupont est “conquis”. “Être à côté d’une femme t’apporte la confiance qu’il te manque. J’ai embarqué dans l’histoire, bravo," félicite Shy'm. Chris Marques lui, continue de penser qu'Elsa a du "potentiel".



Voici les notes des juges : Patrick Dupont (8) Shy’m (7) Chris Marques (6) Jean-Marc Généreux (7)

Total : 28 points. Ils sont cinquièmes au classement des juges.

