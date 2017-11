Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Animatrice de télévision et marraine de l’Unicef, celle qui réveille les auditeurs tous les matins sur RFM a l’habitude de jongler entre vie professionnelle et vie privée. Elue Miss France en 2001 puis Miss Europe, Elodie Gossuin incarne depuis plus de dix ans l’image d’une Miss Maman qui assure ! Mariée depuis onze ans avec le mannequin Bertrand Lacherie, Elodie Gossuin est l’heureuse maman de deux paires de jumeaux : Jules et Rose, bientôt 10 ans et Joséphine et Léonard, 4 ans.

Depuis quelques semaines, Elodie Gossuin s’est lancée un nouveau défi en participant à la nouvelle saison de Danse avec les stars. Malgré des débuts difficiles, l’ancienne Miss France a su à force de travail et de persévérance, convaincre les juges et téléspectateurs, qu’elle avait sa place dans la compétition. La semaine dernière avec Christophe Licata, Elodie Gossuin est même parvenue à récolter un total de 34 points. Une vraie progression saluée par les juges !







Pour cette semaine placée sous le signe de la « Family Choice », ce sont les quatre enfants d’Elodie Gossuin, enfin surtout Rose et Joséphine, qui ont choisi la chanson sur laquelle leur maman allait danser. Pour ces petites filles fans de « La Reine des Neiges », le choix de danser sur la célèbre chanson « Libérée, Délivrée » sonnait comme une évidence. Joséphine, la plus jeune, connait d’ailleurs par cœur la chorégraphie du dessin animé et n’a pas manqué de l’apprendre au danseur professionnel Christian Millette.



Sur un foxtrot, Elodie Gossuin en véritable Reine des Neiges, et son partenaire Christian Millette dansent sur « Libérée, Délivrée ». Une prestation émouvante et pleine de poésie en hommage à ses enfants que l’on vous propose de (re)découvrir.





Et si vos enfants sont aussi fans de « La Reine des Neiges », ils seront heureux d’apprendre qu’un spin-off baptisé « Joyeuses Fêtes avec Olaf » arrive le 1er décembre prochain ! Pour la première fois depuis le renaissance du château, le royaume d’Arendelle s’apprête à célébrer les fêtes de fin d’année. Anna et Elsa offrent de somptueuses festivités pour tous les habitants. Alors que leurs invités partent de bonne heure pour rejoindre leur famille et continuer les festivités chacun à leur manière, les deux sœurs réalisent qu’elles n’ont aucune tradition familiale ! Olaf s’élance alors à travers tout le royaume à la recherche des plus belles traditions de fin d’année pour les rapporter au château et sauver les premières fêtes de fin d’année. Voici les premières images :