Ce troisième prime consacré à l’amour est l’occasion parfaite pour Basile Boli de rendre hommage au courage et à la force de son neveu, Thomas. C’est avec une chanson pleine d’espoir « i believe i can fly » et en fox-trop qu’il a dansé pour lui ce soir.

Heureux et fier d’être toujours en course dans cette compétition, l’ancien footballeur Basile Boli a décidé de danser ce soir pour son « neveu chéri » Thomas. Avant de se lancer dans des répétitions effrénées, Basile dévoile à Katrina l’histoire de ce petit garçon au courage sans faille. « Thomas a vécu quelque chose de terrible, mais il s’en est sorti parce qu’il a le mental et qu’il est fort » confie Basile Boli. A l’âge de 12 ans, Thomas découvre, à la suite d’une blessure bénigne, qu’il est atteint d’un cancer des os. Pour éviter qu’il ne se propage, Thomas a dû subir une amputation du pied et du tibia droit. Il porte désormais une prothèse de jambe qui lui permet de courir ou de sauter « comme un kangourou » explique t-il à Katrina avec le sourire.





Pour concrétiser tant d’épreuves surmontées, Basile Boli a décidé ce soir de danser sur une célèbre chanson de R.Kelly, « i believe i can fly ». Une musique plus que significative, sous le signe de l’espoir et de la volonté elle représente parfaitement bien le parcours de Thomas et son combat. Basile Boli est fier de danser sous les yeux de son neveu. Il ne peut s’empêcher de retenir ses larmes à la fin de sa prestation. Thomas en coulisse est également très ému et touché par son oncle. Lorsqu’ils se retrouvent sur le plateau c’est un grand moment d’émotion qui envahit le public et le jury. Basile Boli et l’histoire de Thomas font passer à tous un message rempli d’espoir mais surtout de courage et on ne peut qu’être admiratif devant un parcours de vie si jeune mais déjà si fort.