Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

Quel moment nous avons passé ce samedi soir devant Danse avec les Stars et notamment la danse, sublime, de Lio avec son partenaire Christian Millette ! La chanteuse a si donné qu’elle n’a pu empêcher ses larmes de couler une fois arrivée en Red Room…

Nous vous invitons à revivre un grand moment d’émotion : ou quand , pour Danse avec les Stars, Lio danse un foxtrot sur un titre de Maurane…

Deux 9 pour Lio !

Que dire, que dire si ce n’est que Lio a littéralement bluffé tout son monde, ce samedi lors de la deuxième soirée de la saison 9 de Danse avec les Stars, ce grâce à un foxtrot tout en émotion accompagnée de son partenaire Christian Millette ! Les juges lui ont offert une standing ovation, littéralement d’abord, puis sur les notes ensuite : 33 points dont deux 9 donnés par Patrick Dupond et Shy’m, rien que ça !

En larmes en red room !

Dès la fin de sa danse, Lio a vu Camille Combal lui répéter plusieurs fois que ce qu’elle venait de réaliser était simplement magnifique. Arrivée en Red Room pour rejoindre Karine Ferri, Lio n’a pu empêcher ses larmes de couler, dans les bras de ses acolytes de la promotion n°9 de Danse avec les Stars !

Lio récolte la meilleure note des deux premières soirées de DALS 9

Les choses étaient claires dès le début : dans Danse avec les Stars saison 9, les notes des deux premiers primes allaient être cumulées pour finalement donner un premier classement. Et devinez qui trône au top de ce premier hit-parade ? Lio bien sûr avec un total de 67 points : c’est plus que le double de l’humoriste Jeanfi Janssens (32 points), mais surtout une petite unité devant la comédienne Héloïse Martin et l’acteur Clément Rémiens, auteur d'un ENORME charleston ce samedi soir !









Vous l’aurez compris, si certains étaient sceptiques à propos de Lio et sa capacité à nous enchanter dans DALS, il faut se rendre à l’évidence : Lio se positionne déjà en outsider pour succéder à Agustin Galiana, vainqueur de la saison 8 de Danse avec les Stars !