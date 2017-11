Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière pour le prime spécial « Switch », Lenni-Kim a fait équipe avec Denitsa Ikonomova le temps d’un tango passionné sur le titre de Justin Bieber « What do you mean ». Le jeune chanteur de 16 ans est parvenu à se révéler en tant qu’homme et à séduire une nouvelle fois, juges et téléspectateurs. Cette semaine, il est de retour avec sa partenaire Marie Denigot pour la « family choice ». Après avoir reçu la visite surprise de sa maman et de sa grand-mère, venues tout droit du Canada, Lenni-Kim a travaillé encore plus dur pour rendre fier « la femme de sa vie ».





Ce samedi soir, il nous a offert une rumba très émouvante sur la chanson “Maman” de Louane. « Pour ton âge ce que tu fais, c’est admirable, » commente Chris Marques et à Nicolas Archambault d’ajouter : « Tu es arrivé tu étais un gamin et aujourd’hui, tu as acquis une maturité incroyable ». « Je suis bluffée,» a avoué Fauve Hautot. « Si tu n’étais pas là cette saison, ce ne serait pas pareil,» conclut Jean-Marc Généreux.

Nicolas Archambault et Jean-Marc Généreux lui ont offert chacun un dix en artistique tandis que Fauve Hautot a souligné la technique de Lenni-Kim avec là encore, un dix ! Avec un total de 70 points qui vient s’ajouter aux notes de la semaine dernière, soit 148 points, il se place en troisième position dans le classement des juges.







Mais Lenni-Kim n’est pas le premier de la saison à réussir l’exploit du triple dix ! La semaine dernière, sa partenaire Marie Denigot avait déjà récolté trois dix au côté d’Agustin Galiana. Maintenant, il va falloir faire encore mieux !





MYTF1 vous propose de (re)découvrir la prestation d’Agustin Galiana et Marie Denigot avec un foxtrot sur « Les Moulins de mon cœur » :