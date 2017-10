Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Malgré leur bonne volonté, Vincent Cerutti et Katrina Patchett n'ont pas été retenu pour la suite de l'aventure Danse avec les stars. Ils quittent donc l'aventure après deux semaines de compétition. Ce départ a été un moment difficile à vivre tant pour l'animateur que sa danseuse. Il faut dire que les deux amis se sont plutôt bien trouvés. En attestent leur bonne humeur communicative et les nombreux fou rires partagés sur les réseaux sociaux. En plateau déjà, le journaliste adressait ces quelques mots à sa partenaire de danse : "Merci Katrina, merci pour tout. Je retiens de Katrina beaucoup d'espérance, de bienveillance, on s'est très bien entendus, je ne retiens que du positif, merci".

Mais ce n'est pas tout. Emu de ne pas retrouver les studios de répétition à compter de lundi, Vincent Cerutti a tenu à adresser des remerciements personnalisés à Katrina Patchett par le biais d'un post Instagram. "Je souhaite remercier Katrina pour son soutien, son travail, son énergie positive, sa détermination, ses exigences et son humour. Travailler avec elle, pour elle, est un honneur. Les danseurs pros de #DALS font un travail remarquable et impossible à imaginer comme téléspectateur ou comme ancien présentateur. Ils sont passionnés et passionnants. Je suis émerveillé par cette aventure à vivre de l'intérieur et je dois vous avouer que je préfère même être de ce côté de l'aventure malgré mes difficultés en danse et mon bonheur à animer. Je vous embrasse tous", a-t-il écrit.

Maintenant qu'il est éliminé, Vincent Cerutti va pouvoir endosser un nouveau rôle : celui de nounou. Le papa de la petite Abbie va pouvoir jouer les papas poules pendant qu'Hapsatou Sy, toujours dans la course essaye de ramener le trophée à la maison.

Les notes de Vincent Cerutti et Katrina Patchett sur le plateau de Danse avec les stars