Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Laetitia Milot est une future maman en pleine forme et épanouie. A tel point qu’elle ne compte pas partir en congé maternité avant ses sept mois de grossesse.

Laetitia Milot est sur un petit nuage. Après des années de lutte contre l’endométriose, la comédienne est enfin enceinte de son premier enfant. Une nouvelle qui la comble de joie mais qui ne l’empêche pas d’envisager de nouveaux projets de comédie. En pleine forme, Laetitia Milot compte bien travailler en effet jusqu’à son "septième mois de grossesse", comme elle l’a confié dans un entretien accordé à Télé Loisirs.

"J'écoute mon corps et le bébé. À la moindre fatigue, je n'hésiterai pas à m'arrêter, mais si je suis en forme, pourquoi ne pas accepter un projet ?", a-t-elle d’ailleurs ajouté en rappelant que "la grossesse n’est pas une maladie". "C'est bien que les femmes qui le peuvent continuent à travailler", ajoute Laetitia Milot qui avoue "être encore plus épanouie qu’avant" depuis qu’elle "n’est plus seule". "Désormais, je sens bouger le bébé", confie la comédienne qui a terminé sur la troisième marche du podium de la saison 4 de Danse avec les stars.

L’héroïne de la saga La Vengeance aux yeux clairs souhaite continuer sa carrière d’actrice après son accouchement. "Peut-être que dans un premier temps, mon enfant me suivra partout", affirme-t-elle en précisant que tout dépendra des "projets" qu’on lui propose. En attendant, elle profite pleinement de sa grossesse avant l’arrivée de son premier enfant né de ses amours avec Badri, son mari, à qui elle a fait une tendre déclaration il y a quelques jours. "Une année de plus avec mon Bad, 15 ans d’amour et de complicité. Je vous souhaite à tous au moins autant de bonheur pour cette nouvelle année 2018 !", a-t-elle écrit sur Instagram.

