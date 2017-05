Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"La team snap sait tout maintenant", écrivait innocemment EnjoyPhoenix le 11 mars dernier, après la publication d'un cliché avec un Youtubeur sur le réseau social. Et d'ajouter dans la foulée, "je vais crever l’abcès tout de suite. Oui, je suis en couple. C’est quelqu’un que personne ne connait. Je ne vous le montrerai pas. Ce n'est pas au programme. Le but n'est pas de faire une présentation officielle". Le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme a changé d’avis... En réalité, ce jeune homme n'est autre que Florian Allister. Un vlogueur fan de jeux-vidéos connu sous le pseudonyme de Rookiz sur YouTube.

Depuis deux mois, les deux tourtereaux ne se lâchent plus et partagent tout ensemble. Sortie en amoureux au parc Disneyland Paris, promenade dans les rues de Lyon et de Barcelone... Les amoureux font tout ensemble. Pas étonnant alors que Marie Lopez de son vrai nom lui souhaite son anniversaire en bon et due forme sur Instagram. "Happy Birthday to my lovely one. Can't wait to live new adventures with you. @florianallister", a-t-elle écrit en-dessous d'une photo plus qu'équivoque.

EnjoyPhoenix et Florian, un couple qui fait l'unanimité

Séparé d'Anil, son dernier petit ami en date, EnjoyPhoenix s'est faite la promesse de prendre son temps avant de se remettre en couple. Et c'est chose faite. En sortant avec Florian Allister, la jolie blonde semble découvrir à nouveau la joie d'être amoureuse. Et ses fans sont conquis. Sur les réseaux sociaux, sa communauté n'a de cesse de féliciter ce nouveau couple 2.0. "Vous êtes beaux et votre bonheur fait plaisir à voir", "je vous trouve magnifique, plein de bonheur à vous deux, vous le méritez tellement", "Florian est quelqu'un de super, vous êtes magnifiques", écrivent-ils depuis la publication de la photo il y a quatre jours.

Happy Birthday to my lovely one ♡ Can't wait to live new adventures with you. @florianallister Une publication partagée par EnjoyPhoenix (@enjoyphoenix) le 5 Mai 2017 à 1h09 PDT

Revivez une prestation d'Enjoy Phoenix dans Danse avec les stars