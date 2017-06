Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La YouTubeuse française se trouve actuellement aux Etats-Unis et plus précisément à New-York pour un tout nouveau projet. Elle a dévoilé des clichés de son voyage sur Instagram.

A l'occasion de sa collaboration avec la marque de cosmétiques Maybelline, EnjoyPhoenix s’est envolée pour New-York. Sur son compte Instagram, la belle a posté de nombreuses photos de son séjour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la YouTubeuse apparaît resplendissante sur les clichés, et ce ne sont pas ses fans qui diront le contraire. De sa petite robe noire sexy avec une vue imprenable sur la ville en arrière-plan, en passant par un look plus underground devant un street art, EnjoyPhoenix a récolté de nombreux compliments et ses photos ont été "likées" plus de 100 000 fois. Rien que ça !



Depuis son passage dans Danse avec les Stars, EnjoyPhoenix n’a pas chômé. La jeune YouTube multiplie les collaborations avec les marques. Invitée à Toronto en janvier, Enjoy Phoenix a travaillé avec la marque M.A.C Cosmétics pour créer son propre rouge à lèvres. "L'aboutissement d'une vie", confie la jeune femme. Elle raconte que lorsqu’elle a lancé sa chaîne Youtube, c’était les premiers rouges à lèvres qu’elle utilisait. La jeune femme s’est donc rendue dans les bureaux au Canada et elle a travaillé avec des chimistes pour trouver la teinte qui lui ressemblerait le plus. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Son projet a immédiatement conquis les internautes !