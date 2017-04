Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu’elle a dévoilé l’identité de son nouveau compagnon, la célèbre YouTubeuse française Marie Lopez et son nouveau chéri Florian ne se lâchent plus.

À l’époque où Marie Lopez, plus connue sous le nom d’EnjoyPhoenix, foulait le parquet de Danse avec les stars saison 6, elle se séparait de son ancien petit-ami WaRTek. Une rupture douloureuse qu’elle avait confié à ses fans en versant quelques larmes dans une vidéo. Durant plusieurs mois, la YouTubeuse française, qui avait regretté d’avoir trop étalé sa vie privée sur la Toile, se faisait alors plus discrète lorsqu’il s’agissait de ses relations amoureuses. Mais aujourd’hui, après avoir dévoilé l’identité de son nouveau chéri, elle semble filer le parfait amour et ne se cache plus du tout. Que ce soit dans ses Vlogs, où ils s’échangent très régulièrement des mots doux, ou encore sur Snapchat où ils prennent la pause l’un à côté de l’autre, Florian Allister est partout.



À présent, la grande communauté de Marie connait bien celui qui partage son quotidien. Car depuis l’officialisation de leur couple sur les réseaux sociaux, EnjoyPhoenix emmène Florian dans tous ses déplacements et loisirs, ils ne se quittent plus. Dernièrement, les deux tourtereaux ont même passé un séjour à Disneyland Paris, à l’occasion des 25 ans du parc d’attraction, et c’est son boyfriend qui a pris le rôle du caméraman avant de partager quelques manèges avec la participante de DALS. Vous l’aurez compris, Marie Lopez est une jeune femme heureuse et épanouie, et semble être comblée par tout l’amour que lui porte son nouveau chéri.

Le message d'amour de Florian pour l'anniversaire d'EnjoyPhoenix





Seeing your smile is my first wish. Happy birthday again babe @enjoyphoenix ❤️ _____________________ #Lifestyle #Barcelona #Travel #Love Une publication partagée par Florian Allister (@florianallister) le 18 Mars 2017 à 6h59 PDT