Il aura fallu un festival de musique très populaire à plus de 10 000 kilomètres de la France pour qu’EnjoyPhoenix et Nabilla se rencontrent. Il y a quelques jours, se tenait à Indio en Californie, l’un des plus gros évènements de musique au monde, Coachella. Ce festival rassemble des millions de personnes venues des quatre coins de la planète, ainsi que de très nombreuses célébrités qui ne rateraient ça pour rien au monde. De la chanteuse Rihanna en passant par l’actrice Nina Dobrev, toutes étaient présentes pour se déhancher sur les tubes des plus gros artistes internationaux.

Mais la rencontre qui a le plus marqué les internautes lors de ce festival, c’est bien celle entre Nabilla et EnjoyPhoenix. En effet, sur le compte Instagram de la chérie de Thomas Vergara, on y découvre entre deux photos sexy, un selfie inattendu légendé "Cette fille est trop mignonne". Ainsi, la YouTubeuse française a pris la pause aux cotés de Nabilla, un joli moment de complicité qui a récolté un franc succès sur la Toile. Le cliché, qui a été aimé plus de 75 000 fois, a séduit les nombreux fans de Nabilla.









This girl is so cute @enjoyphoenix #coachella2017 #coachellafestival Une publication partagée par Nabilla Benattia (@nabillanew) le 16 Avril 2017 à 9h13 PDT

