Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce n'est plus un secret pour personne : EnjoyPhoenix est amoureuse. L'heureux élu s'appelle Florian Allister. Plus connu sous le pseudonyme de Rookiz, le jeune homme est lui aussi issu de la génération 2.0. Il n'est autre qu'un YouTuber, spécialisé dans le gaming et les Vlogs. Alors que le couple s'affiche de plus en plus sur Instagram, il vient de franchir un nouveau cap avec cette toute première sortie officielle à deux. Et quoi de mieux que la chaleur de Cannes et de son Festival pour afficher leur amour qui dure depuis plusieurs mois à présent ?

Les deux amoureux étaient attendus au Festival de Cannes ce week-end pour un séjour festif. Au programme : fiesta à la Villa Schweppes et défilé sur le célèbre tapis rouge. En bonne blogueuse qui se respecte, Marie Lopez de son vrai nom, ne pouvait pas laisser passer cela. "In Cannes with my love ! Son premier tapis rouge s'est bien passé alors il est soulagé haha ! Je vais essayer de vous poster une jolie photo de la robe demain quand j'aurai les photos", a écrit Enjoy Phoenix sur son compte Instagram. Ses fans n'ont pas tardé à réagir en voyant le selfie des deux amoureux. "Trop beaux tous les deux à Cannes, profitez-bien", "vous êtes radieux tous les deux, quel beau couple assorti", "trop magnifiques à Cannes, c'est vous les stars", "Enjoy Cannes". Avec plus de 143 000 likes, le couple est plus que validé.