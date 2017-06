Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Ce n'est plus un secret pour personne, la YouTubeuse française, populaire dans plusieurs pays francophones comme la Belgique la Suisse ou encore le Luxembourg, est une star du net incontournable. À seulement 22 ans, EnjoyPhoenix a réussi à construire un empire autour de sa chaîne YouTube, et est devenue une conseillère beauté 2.0 que toutes les marques s'arrachent. Dernièrement, Marie Lopez était au Canada pour rencontrer des chimistes afin de créer sa propre couleur de rouge à lèvres en collaboration avec la marque de cosmétiques M.A.C. Mais aussi, c'est pour une autre célèbre marque de make up, Maybelline, que la jolie blonde s'est envolée direction New-York. Sur les réseaux sociaux, EnjoyPhoenix, participante emblématique de Danse avec les stars saison 6 a dévoilé de nombreux clichés assez incroyablesde son séjour aux Etats-Unis.

Parmi eux, on découvre que la star du net a réalisé l'un de ses grands rêves d'adolescente. EnjoyPhoenix a posté sur son compte Instagram, une photo d'elle habillée en joueuse de baseball. Casquette et tee-shirt, tout y est. En légende de sa photo, Marie Lopez a ajouté : "Je réalise encore un rêve d'ado, assister à un match de Baseball, qui plus est dans une loge, c'est juste incroyable. Je ne pourrais jamais assez vous remercier, je vais tout faire pour vous faire vivre ça dans mes blogs". Ses nombreux fans ont été touchés de ce message et n'ont pas hésité à lui répondre en commentaires : " On dirait une américaine, tu es sublime." ou encore "Je suis heureuse que tu puisses réaliser tes rêves,on t'aime fort Marie" a-t-on pu lire.

Applaudir l'équipe des Yankees de New-York, très réputée aux USA, c'est fait pour Enjoyphoenix.









