EnjoyPhoenix, qui a participé à Danse avec les stars au bras de Yann-Alrick Mortreuil, est sur tous les fronts. La jeune femme qui a retrouvé l’amour au bras de son nouveau chéri a posté une photo sur son compte Instagram pour faire une grande annonce. Alors qu’elle visitait le Musée Louis Braille, la semaine dernière, EnjoyPhoenix a tenu à s’engager et mettre sa notoriété au service d’une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Elle explique notamment dans son poste Instagram : "Aujourd'hui j'ai visité le Musée Louis Braille, et j'ai été particulièrement touchée par l'association. Savez-vous qu'un dictionnaire en Braille coûte 850€ ? Que chaque minute, un enfant devient aveugle dans le monde ? Et que seuls 3% des aveugles savent lire le Braille faute de professeurs et de matériel adapté ? ".

Profondément touchée et émue par cette visite, EnjoyPhoenix explique son engagement et propose à sa communauté de se joindre à elle. "J'ai décidé de réagir et d'aider l'association à récolter des fonds afin de permettre aux jeunes enfants aveugles d'avoir accès à la connaissance. Si vous voulez faire ne serait-ce qu'un petit don d'1€, je pense que vous ferez des heureux […] Je vous donne le lien de la cagnotte GoFundMe J'irai plus tard voir l'avancée de cette association et du matériel ainsi que des progrès que nous aurons pu faire grâce à nos dons, le but étant à terme d'ouvrir une imprimerie internationale Louis Braille. Je compte sur vous, personnellement, j'ai déjà participé. https://www.gofundme.com/le-braille-jy-tiens?lang=fr-FR. Bien évidemment, ce post a suscité de nombreuses réactions et de commentaires. Nul doute que la youtubeuse va pouvoir compter sur le soutien de ses abonnés pour réussir ce nouvel objectif.





