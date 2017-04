Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Au diable les rumeurs sur sa prise de poids. La YouTubeuse française s’est dévoilée en bikini sur la Toile, et se révèle très sexy.

Invitée par la marque de cosmétiques Maybelline pour assister au festival de musique Coachella en Californie, EnjoyPhoenix a profité de cet événement mondial très prisé par les stars pour arborer ses plus belles tenues d’été. En effet, la conseillère beauté 2.0, qui a pris la pause aux cotés de Nabilla durant son séjour, a exhibé ses plus jolies robes pour l’occasion, faisant rêver sa grande communauté qui la suit avec attention. Mais avec le soleil de Californie, impossible pour elle de rester habillée trop longtemps. Ainsi, pour remercier son partenariat avec la marque, la participante de Danse avec les stars a posé en bikini, et la photo a rencontré un franc succès.

C’est sur son compte Instagram, qu’EnjoyPhoenix a posté cette photo qui n’est pas passée inaperçue. "Merci beaucoup Maybelline pour cet incroyable séjour à Coachella" a-ton pu lire en légende. Et en seulement quelques heures, le cliché en noir et blanc de Marie Lopez qui pause en maillot de bain, a récolté pas moins de 100 000 mentions "J'aime". Un vrai carton plein pour la YouTubeuse qui était à l’époque, très complexée par son poids. Pourtant, EnjoyPhoenix prouve aujourd'hui qu'elle est radieuse.









