De prime en prime, Elodie Gossuin se dévoile et impressionne les juges grâce à des efforts notables. Si l’ancienne Miss France arrive à faire grimper les notes, c’est grâce à une énorme volonté de bien faire. En répétitions, Elodie Gossuin est-elle une élève studieuse ? Christian Millette nous livre ses points forts et ses points faibles.

La discipline

Félicitations. Elle est très disciplinée et très motivée. Même avec son emploi du temps très chargé elle veut toujours en faire plus. Et en plus, on ne prend pas beaucoup de pauses !

La souplesse

Encouragements. Cela peut paraître surprenant mais même si elle est un peu raide, elle est tout de même assez souple !



La grâce

Encouragements. Elle fait beaucoup d’efforts et elle s’améliore de semaine en semaine.



Le sens du rythme

Félicitations et Peut mieux faire. Tout dépend des danses ! Elle a un très bon sens du rythme quand il s’agit des danses standards comme la valse à la différence des danses latines, où la, elle peut mieux faire.

L’âme de compétitrice

Félicitations. C’est une bonne compétitrice et elle a énormément d’énergie. Elle est à fond et elle veut continuer l’aventure le plus longtemps possible. Si elle peut aller jusqu’en finale, elle serait ravie !

La créativité

Peut mieux faire. Elle n’est pas encore assez à l’aise pour me proposer de nouvelles choses, mais la dernière fois elle était capable de me dire ce qu’elle aimait. C’est un bon début !

Bonne volonté

Félicitations. Elle a énormément de bonne volonté. Elle veut toujours bien faire !



Difficulté des portés

Encouragements. Malgré sa grandeur, et si elle n’est pas certaine de les réussir, elle veut tous les essayer !



Son humour

Félicitations. Elle est très drôle. En tout cas, moi, je la trouve très marrante !



Conclusion : 5 félicitations, 3 encouragements, 3 peut mieux faire !





