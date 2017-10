Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Sinclair s’est lancé dans l’aventure Danse avec les stars les yeux fermés. Le compositeur-interprète a la musique dans la peau, mais pas tellement dans les jambes. Mais lors du deuxième prime, Sinclair s’est montré plutôt convainquant sur un foxtrot et s’est retrouvé à la 7<sup style="font-family: Calibri, sans-serif;">ième</sup> place du classement. En répétitions, est-il un élève studieux ? Denitsa Ikonomova nous livre "les qualités" et "les défauts" de son partenaire.



La discipline

Félicitations. "Il est très discipliné. Il m’écoute beaucoup et il est très motivé. Il ne prend presque pas de pause. Je suis vraiment très fière de lui. On bosse énormément. C’est lui qui me garde le plus longtemps dans la salle !"

La souplesse

Peut mieux faire. "Il est un peu raide, un peu robotique. Il faut qu’il s’assouplisse un petit peu, qu’il respire correctement. Et si il se lâche plus, la souplesse viendra naturellement."

La grâce.

Encouragements. "Avec le foxtrot, il a compris ce qu’était la grâce. Résultat, il était beaucoup plus gracieux que sur la samba (premier prime). On est parti de loin, du coup je ne peux que l’encourager. Samedi dernier, il a réalisé une belle prestation !"





Le sens du rythme

Encouragements. "Vu que c’est un musicien, il a le sens du rythme. Il connaît très bien la musicalité. Mais une fois qu’il faut exécuter les pas au bon rythme, ça marche un peu moins bien !"

Âme de compétiteur

Félicitations. "Il est en compétition avec lui-même, pas avec les autres. Il veut bien faire, savoir qu’il a tout donné et que ça a payé. Mais il ne faut pas qu’il se mettre la pression car il débute seulement !"

Le lâcher prise

Encouragements. "Il essaie. Il s’est plus lâché sur le foxtrot que sur la samba. Il y a encore du travail mais il fait tout pour y arriver !"

Difficultés des portés

Encouragements. "Ce n’est pas facile de faire des portés, en plus il n’a plus 20 ans ! Il a des maux dans les jambes, dans le dos… donc c’est un peu plus compliqué. Mais il se débrouille plutôt bien !"

Créativité

Peut mieux faire. "C’est une personne très créative, mais pas dans la danse. Vu qu’il ne connaît pas trop ce milieu, il a peut-être peur de se trouver ridicule. Lorsque je lui demande ce qu’il aimerait faire, il n’est pas force de propositions !"

Bonne volonté.

Triple félicitations. "Il veut tout le temps bien faire. La bonne volonté est là. Il part de loin et ça ne le décourage pas !"

Conclusion : 4 "encouragement, 3 "félicitations" et 2 "peut mieux faire" !

La performance de Sinclair et Denitsa Ikonomova sur un foxtrot à (re)voir ci-dessous :