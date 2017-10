Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Tatiana Silva et Christophe Licata ont mis le feu au plateau de Danse avec les stars, en dansant une samba endiablée sur le tube Déjà vu de Beyoncé. Comment se passent les répétitions avec Tatiana Silva. Est-elle une élève studieuse ou dissipée ? Arrive-t-elle à lâcher prise ? Christophe Licata nous livre avec sa bonne humeur légendaire « les qualités » et « les défauts » de sa partenaire.



Discipline

Encouragements. Tatiana Silva, c’est une rigolote qu’il faut cadrer. C’est une acharnée. Elle est toujours prête à faire et refaire les choses. Mais elle parle beaucoup (Rires).

La souplesse

Encouragements. Je ne lui ai pas encore fait faire le grand écart ! Mais j’admets que c’est long à avoir. Pas sûr qu’elle arrive à le faire en deux mois et demi. Elle n’arrivera jamais à lever sa jambe au niveau du nez. Mais je vous rassure, il y a pire ! Elle arrive à toucher ses pieds, c’est déjà un bon début. La souplesse, ça s’apprend, ça se travaille. Je n’ai jamais eu de partenaire très souple dans Danse avec les stars.

La grâce

Peut mieux faire. Elle est élégante mais il y a encore du boulot.

Le sens du rythme

Félicitations. Le sens du rythme, on l’a ou on ne l’a pas. C’est inné. Tatiana Silva sent la musique. Elle ose. C’est vraiment bien.

Ame de compétitrice

Encouragements. Je suis un grand compétiteur de mon côté. On ne joue pas notre vie dans Danse avec les stars, mais la compétition, c’est devenu un jeu entre nous. On a envie d’emmener nos stars le plus loin possible. Je trouve que Tatiana Silva est exigeante envers elle-même. Sa plus grosse concurrente : c’est elle-même. Il faudrait qu’elle devienne un peu plus compétitrice envers les autres.

Le lâcher prise

Peut mieux faire. Chaque année, c’est le gros problème avec les stars… Ce n’est pas évident de lâcher prise. Tatiana ne maîtrise pas la danse. Elle a encore des barrières. Mais je sens une bonne marge de progression. Elle bouge bien. Elle est complètement novice mais le travail fera le reste.

La difficulté dans les portés

Encouragements. Elle avait très peur à la base. Mais au final, tout se passe bien. Avec elle, on teste. C’est une kamikase.

Créativité

Encouragements. Elle voit ses défauts. Elle arrive à avoir un œil critique.

Bonne volonté

Félicitations. Elle veut bien faire et elle y met du sien.

Conclusion : 2 Peut mieux faire, 5 Encouragements, 2 Félicitations

